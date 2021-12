Afrique: Manucure et pédicure - Des sous au bout des ongles

Le " beauty business " (business de la beauté) est en plein essor à Dakar et l'onglerie n'est pas en reste. Les esthéticiens sortent limes et vernis pour sublimer les clients jusqu'au bout des doigts et se faire des sous.

La lumière est tamisée et accueillante dans ce bar à ongles sis sur la Voie de Dégagement Nord à Dakar. Les chaises aux couleurs rose fuchsia et vert respirent la gaieté. Ce festival de couleurs contraste bien avec les murs peints en blanc rappelant la paisibilité. La pièce est scindée en deux : un espace est consacré à la manucure à droite et un autre destiné à la pédicure à gauche. Des serviettes et des vernis à ongles sont rangés dans des étagères. Une douce musique en sourdine accueille les clientes en ce début d'après-midi. Elle contraste bien avec le silence qui règne dans la pièce. Les esthéticiennes sont à pied d'œuvre. Assises face aux clientes, ces dernières prêtent volontiers leurs doigts à ces mains expertes pour être belles jusqu'aux bout... des ongles.

Dieynaba Diakhaté est en pleine séance de manucure. L'esthéticienne commence par désinfecter les mains de sa cliente. Après cette étape, elle lime ses ongles. La professionnelle des ongles et des pieds poursuit en repoussant les cuticules. Elle applique de l'eau émolliente et laisse tremper. Dieynaba Diakhaté enlève les cuticules, met du gommage et finit par masser les mains à l'aide d'une huile. L'esthéticienne finit cette séance en proposant du vernis simple ou du vernis permanent. La manucure finie, la jeune femme s'accorde une petite pause avant d'enchaîner avec une autre cliente. Dans la profession depuis deux ans, elle s'y épanouit pleinement. " J'arrive à subvenir à mes besoins et nous avons la possibilité d'avoir des augmentations de salaires ", confie-t-elle. Mais en dehors de la rémunération, la jeune femme éprouve du plaisir à embellir ses clientes. " Il est important pour une femme de prendre soin d'elle et se faire plaisir en s'offrant ces séances ", juge Adja Seck. Selon cette dame de 28 ans, il n'y a pas de prix pour se faire belle. Elle a donc déboursé 12.000 FCfa pour une manucure comprenant une pose à 6.000 FCfa et un vernis permanent à 6.000 FCfa. " Les prix sont abordables et les employées sont accueillantes ", affirme-t-elle.

Les yeux rivés sur son portable, Bijou Diop s'accorde un petit moment de détente avec une séance de pédicure. Une " nécessité " pour l'employée d'une compagnie aérienne. " Je voyage beaucoup. J'ai tout le temps les pieds enflés. C'est sur recommandation du médecin que je m'offre ces séances ", dit-elle. Cela fait maintenant cinq ans qu'elle n'hésite pas à aller faire des séances de pédicure à 13.000 FCfa. " C'est abordable et je pense que chaque femme doit penser à se faire bichonner au moins une fois par mois ", estime-t-elle.

Des recettes journalières entre 100.000 et 500.000 FCfa

Awa Ngom est à pied d'œuvre. Elle commence par désinfecter les pieds de Bijou, les trempe dans du savon, applique un produit anti-crevasse et laisse tremper pendant 30 mn. L'esthéticienne finit en essuyant les pieds à l'aide d'une serviette. Elle passe à une autre cliente sans tarder. Awa cumule une expérience de cinq ans dans le métier et a appris, avec le temps, à travailler efficacement. La trentenaire a su gravir les échelons dans ce bar à ongles qui accueille plus d'une dizaine de clients (par jour ?) d'après ses dires. " Nous pouvons faire entre 100.000 FCfa et 500.000 FCfa par jour en termes de chiffres d'affaires ", avoue-t-elle. Cette dernière juge ce travail rentable.

Autre endroit, autre ambiance. Le marché Dior des Parcelles assainies est en pleine effervescence en ce samedi soir. Il est difficile de se frayer un chemin. Les marchands sortent le grand jeu pour faire recette. Certains exposent leurs marchandises tandis que d'autres vont directement à la rencontre de clients. Dans un coin de ce lieu de commerce, Ousseynou Diouf semble imperturbable face à toute cette animation. Il est en pleine séance de manucure. Il applique une dernière couche de vernis sur les ongles d'une de ses clientes, visiblement satisfaite du résultat. L'onglerie est le gagne-pain de ce trentenaire depuis plus d'une dizaine d'années. " J'y suis entré par passion et je gagne bien ma vie grâce à cette profession ", dit-il en continuant sa besogne. " Weuz ", comme on l'appelle, propose des tarifs entre 7.000 et 15.000 FCfa. " C'est un métier rentable ", avoue-t-il. Ousseynou Diouf gère cet espace onglerie et emploie cinq personnes et espère continuer à vivre de ce travail.

SEYNABOU KANE, BARBIÈRE

Un parcours décoiffant

Seynabou Kane est à la tête de son salon de coiffure pour homme de luxe depuis un an. Ingénieure de formation, elle a coupé court à sa formation initiale pour suivre sa passion pour les soins capilaires masculins et mettre sur pied " Kilifë Barbershop ", un espace dédié aux hommes.

L'endroit est cosy. Une note de jazz accueille le client dès l'entrée du salon de coiffure. Il est dans des tons noirs et blancs. L'espace est chaleureux et les lumières tamisées créent un cadre réconfortant. Quelques portraits de clients aux coupes soignées sont accrochés au mur. Le salon n'a rien à envier aux autres. " C'est un barbershop de luxe spécialement dédié aux hommes. Nous faisons la coupe, la barbe, le fauteuil massant dans la pure tradition italienne et européenne avec exclusivement des produits de luxe et un diagnostic personnalisé ", confie Seynabou Kane.

La barbière reçoit ses clients sur rendez-vous. Elle s'apprête déjà à accueillir un des habitués. Après quelques minutes d'attente, ce dernier fait son entrée. Seynabou Kane l'accueille chaleureusement et l'installe sur l'un des trois fauteuils de coiffure. Le feeling passe bien entre la barbière et son client du jour. Entre boutades et fous rires, la séance commence sur une note positive. La professionnelle commence par désinfecter son plan de travail. " Il est composé de ciseaux, de coupe-choux, de lames interchangeables, eaux de Cologne, baumes, tondeuses, talc, blaireaux, sèche-cheveux, gels anti-pellicules, gommages ", informe-t-elle, pédagogue. Seynabou Kane poursuit en changeant la lame devant le client et laisse ce dernier choisir son eau de Cologne. Elle commence par tailler la barbe tout en alternant peigne et tondeuse. Le bruit de la tondeuse résonne dans l'habitacle. La barbière balaye à l'aide d'un balai à cou pour enlever les poils, élague et diminue de la longueur. " C'est le brouillon ", informe-t-elle, tout en poursuivant sa besogne.

La barbière passe au contour des moustaches. Elle met ensuite un shampoing de barbe, rince et applique une serviette chaude parfumée. Après cette opération, elle applique une crème de prérasage, fait monter une mousse et passe la lame. La propriétaire de " Kilifë Barbershop " met à nouveau une serviette parfumée, masse le visage, utilise une tondeuse pour sécher et peigne délicatement les rebords. Elle poursuit en rafraichissant la coupe de son client, boucle le tout en enlevant quelques poils. La satisfaction peut se lire clairement sur le visage du client après cette séance.

Le docker et le déclic !

Seynabou Kane a toujours voulu être barbière. " Quand j'avais onze ans, j'étais encore à Dakar et j'avais vu un reportage sur un barbier parisien. Je l'ai vu à l'œuvre avec son blaireau monter la mousse et je me suis dit que c'est ce que je voulais faire ", confie la femme de 38 ans, un sourire au coin. Elle range cette idée dans un coin de sa tête et poursuit ses études. " J'ai d'abord fait de l'ingénierie pendant cinq ans en France où j'ai été consultante achat en transport logistique ", confie l'ingénieure en achat, transport et logistique.

C'est en 2012 qu'elle va se tourner vers sa véritable passion. Motivée et boostée par une rencontre, elle décide de reprendre du poil de la bête et enfin suivre sa vocation. " J'ai croisé un vieux docker qui voulait renouer avec sa passion, à savoir comment marche un port. C'était un déclic pour moi ", avoue-t-elle. La trentenaire soutient ne pas vouloir passer à côté de sa véritable vocation. " Je me suis un peu mise à sa place et je me suis dit que je vais me réveiller à 60 ans pour me rendre compte que je ne fais pas ce que je veux faire ", dit-elle guillerette. La barbière va donc ranger ses diplômes dans un tiroir pour aller apprendre la barberie. Elle fait en tout trois ans d'études : un certificat d'aptitude professionnelle coiffure et un Brevet professionnel spécialisation système pilo-facial.

La barberie des " kilifë "

Elle revient en 2020 au Sénégal pour y lancer son business. " Je me suis dit qu'il y a peut-être une opportunité qui se joue et c'était de rentrer et travailler pour mon pays. Je voulais amener quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on ne connaît pas ", explique-t-elle. C'est ainsi que Seynabou Kane va accueillir en avril 2020 son premier salon dénommé " Kilifë Barbershop ". " Il fallait que dans le nom tout soit dit. Je voulais qu'on sache que c'est un Barbershop de Kilifë " (mot wolof, littéralement personne respectable), dit-elle avec une pointe d'humour. Cette dernière a une clientèle bien particulière. " Nous avons des chefs d'entreprise qui viennent pour se détendre et se faire couper les cheveux. Nous avons aussi des personnalités qui viennent et qui ont envie d'un endroit discret ", dit-elle. Les tarifs varient entre 25.000 et 80.000 FCfa, elle juge ses revenus " satisfaisants ".

La barbière gère son business sans complexe. " Il faut toujours prouver qu'on a sa place, qu'on n'a pas peur et qu'on n'est pas complexé ", déclare-t-elle avec conviction. Elle prône pour plus de femmes dans le milieu. Mais en attendant, Seynabou Kane espère ouvrir prochainement d'autres " Kilifë Barbershop ".