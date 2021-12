Afrique du Nord: Coupe arabe 2021 - L'Algérie sacrée après prolongations face à la Tunisie

L'équipe d'Algérie de football a remporté la Coupe arabe 2021, ce samedi 18 décembre au Qatar. Les Algériens ont battu en finale la Tunisie après prolongations (2-0).

Les Fennecs ont souffert, mais ils sont venus à bout des Aigles de Carthage lors de cette finale 100% africaine de la Coupe arabe 2021 au Qatar.

Guidée par ses cinq vainqueurs de la CAN 2019, M'Bolhi, Benlamri, Brahimi, Belaïli et Bounedjah, l'Algérie se procure plusieurs occasions en première période, à l'image de ce raté de Tayeb Meziani qui ne cadre pas à 6 mètres alors que le but est ouvert (21e).

La Tunisie, entreprenante, avait juste avant touché la barre transversale sur une tête de Bilel Ifa (14e).

Après une première demi-heure rythmée et enthousiasmante, le match se tend et les occasions se font plus rares. Surtout pour les Fennecs qui s'en remettent aux exploits personnels de Youcef Belaili. La Tunisie de Naïm Sliti, plus séduisante collectivement, regrettera ensuite de ne pas avoir su profiter de sa supériorité dans ce domaine et cette ultime occasion de Seifeddine Jaziri, qui ne cadre pas face à M'Bolhi dans le temps additionnel.

L'Algérie propulsée par un remplaçant

Car les prolongations, plus décousues, vont sourire aux champions d'Afrique. Entré en jeu, Amir Sayoub, utilisé seulement lors du premier match, délivre les siens d'une frappe à 20 mètres mal jugée par le gardien tunisien Mouez Hacen (1-0, 99e). Le milieu de terrain d'Al Taee (Arabie Saoudite) se lance alors dans une course effrénée pour célébrer avec tous ses coéquipiers et ses supporters.

Il n'aura ensuite manqué que quelques centimètres aux Tunisiens pour égaliser. D'abord sur une volée à l'entrée de la surface de Ben Arbi qui frôle le poteau (111e). Puis, sur un centre de Maaloul qui rase le pied d'Ifa (119e).

Les Aigles de Carthage vont tout tenter jusqu'à la dernière seconde et l'ultime coup de pied arrêté qui profite à Yacine Brahimi : l'attaquant d'Al-Rayyan (Qatar) hérite du ballon et file marquer dans le but vide pour parachever la victoire algérienne (2-0, 125e).

À moins d'un mois de la CAN au Cameroun, l'Algérie inscrit pour la première fois son nom au palmarès de la Coupe arabe et fait le plein de confiance en vue de conserver sa couronne continentale.

Plus tôt dans la journée, le Qatar a battu l'Égypte aux tirs au but (5-4, 0-0 à la fin du temps réglementaire) accédant à la troisième place de la première Coupe arabe à se tenir sous l'égide de la FIFA