Cote d'Ivoire: Mise aux normes des établissements de tourisme - Siandou Fofana donne le Top-départ de la pose de panonceaux !

Le lundi 20 décembre, le ministre du Tourisme et des Loisirs, lancera l'opération d'estampillage des écriteaux classant les hôtels et restaurants selon les normes et standards internationaux de qualité.

C'est ce lundi 20 décembre 2021 que les hôtels et restaurants de Côte d'Ivoire se verront désormais estampillés des panonceaux indiquant leurs étoiles (1*, 2*, 3*, 4*, 5* et +...). L'opération sera officiellement lancée dans des hôtels battant pavillon aussi bien d'enseignes internationales que de marques africaines qu'ivoiriennes, à travers la ville d'Abidjan. Avant que l'intérieur du pays ne soit investi. C'est l'hôtel La Rose Blanche sis à Cocody Angré qui servira de cadre à la cérémonie officielle, à partir de 15h, sous la présidence effective du Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Avec à ses côtés, les opérateurs du secteur des différentes faîtières. Puis le cap sera mis, toujours dans la commune de Cocody pour la pose des panonceaux de l'hôtel Le Palm Club et du restaurant Le Maquis Du Val.

Pour en revenir au modus operandi de cette démarche-qualité, il faut souligner qu'elle a été lancée depuis 2019 conformément aux dispositions du Code du Tourisme édicté en 2014. L'opération de contrôle et d'inspection des établissements de tourisme aux fins de mise aux normes et de classement, connaît ainsi un aboutissement, avec l'inscription des panonceaux pour les hôtels et restaurants, notamment, qui ont sacrifié à tout le process par des agents assermentés du Ministère du Tourisme et des Loisirs, ainsi qu'avec l'expertise de Côte d'Ivoire Normalisation (Codinorm), Office national de codification, normalisation et de qualité. Les panonceaux, en fonction du niveau des prestations qualitatives d'hébergement, de gastronomie et autres commodités, seront apposés au frontispice de chaque établissement.

Une posture de quête d'excellence rimant avec qualité de services aux standards et normes en la matière, et qui va de pair avec l'ambition de la stratégie nationale de développement touristique, " Sublime Côte d'Ivoire ", de s'installer durablement dans le Top 5 du Tourisme Africain à l'échéance 2025. Et que le bémol de la pandémie de la Covid 19, devrait constituer plus une opportunité de mise en œuvre qu'un frein. D'autant plus que la Côte d'Ivoire abritera, en 2023, la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN). Avec ses exigences de qualité pour l'hébergement et la restauration des équipes et délégations officielles.

Les établissements ayant obtenu la décision de classement par les services compétents de l'Administration du Tourisme et des Loisirs et de Codinorm, doivent afficher leur panonceau correspondant aux étoiles obtenues. Ainsi que, pour les restaurants, une signalétique authentiquement ivoirienne que le public découvrira ce 10 décembre. Ledit affichage, selon les services du Ministère du Tourisme et des Loisirs, sera obligatoire. Bien plus, il importe de noter que le panonceau attestera qu'il a été inspecté par un organisme de contrôle accrédité et qu'il est classé par l'Autorité de tutelle. Le ministre précisera, à la faveur de ce lancement, les caractéristiques dévolues à chaque panonceau (année d'attribution de (s) l'étoile (s), sa durée, ses avantages, etc.).

Au-delà, cette visibilité normative s'érige comme un encouragement des opérateurs nationaux à persévérer dans leur démarche-qualité, d'une part, tout en incitant, d'autre part, les nationaux et résidents en Côte d'Ivoire, à opter pour les établissements en conformité avec les exigences régaliennes pour leurs séjours, cérémonies et autres circuits touristiques à travers le pays. D'autant plus que, dès la survenue de la pandémie de la Covid 19, le Ministère s'est attelé à intensifier le tourisme interne et apporter son appui aux " champions nationaux " en gestation.

Il importe de noter que la Côte d'Ivoire qui vient d'être élue, en la personne du Ministre Siandou Fofana, à la présidence du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), pour les 12 prochains mois, le 3 décembre dernier lors de la 24e Assemblée générale de l'institution onusienne à Madrid, se doit de servir de rampe de lancement du rebond qualitatif des offres touristiques dans la perspective post-Covid. Surtout pour l'écosystème africain dont il est aussi président de la Commission régionale pour l'Afrique de l'OMT. Car s'il est de notoriété que cap est mis sur la promotion et la formalisation pérenne du tourisme intérieure en cette période de pandémie, nul doute que la destination ivoirienne, à travers " Sublime Côte d'Ivoire " affiche une attractivité indéniable. Un essai que constitue cette mise aux normes et le classement des réceptifs, qu'il faudra transformer après la reprise du secteur post-pandémie !