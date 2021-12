Afrique: CAN 2021 - Se vacciner pour avoir accès aux stades, un député dit non !

Député à l'Assemblée nationale camerounaise, Cabral Libii n'est pas d'accord avec la mesure obligeant les gens à se faire vacciner contre le Covid-19 avant d'avoir accès aux stades de la CAN 2021.

" Il est inadmissible d'exiger le vaccin et le test PCR du Covid 19, pour assister aux matches de la CAN. La FIFA l'a-t-il exigé pour la Champions League ? Le plus important n'est-il pas le test ? ", s'interroge le parlementaire, qui se demande pourquoi réveiller la polémique autour de l'obligation vaccinale à l'approche d'une CAN tant espérée.

" C'est excessif, inique et méprisant envers le peuple camerounais ", ajoute l'élu du peuple qui demande aux autorités de laisser les Camerounais supporter leur équipe et participer à cette fête en dépit des pressions.

" Je sais que notre gouvernement à dû servilement courber l'échine à cause du stade d'Olembe qu'il sont en train de bricoler précipitamment et hors délais... Ils sont supplicatifs nous le savons, pour que la cérémonie d'ouverture de la CAN prévue là-bas soit maintenue. Mais quand même ! Jusqu'à quand mon Dieu !".