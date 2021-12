Algérie: Le président Tebboune invité à effectuer une visite en Turquie

Istanbul — Le président Turc Recep Tayyip Erdogan, a renouvelé son invitation au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour effectuer une visite en Turquie "dans les plus brefs délais", a indiqué samedi à Istanbul le Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane.

"J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par le président turc qui nous a éclairés par ses orientations et sa vision prospective sur les relations futures algéro-turques et m'a également chargé de transmettre plusieurs messages à son frère Abdelmadjid Tebboune, notamment son invitation pour effectuer une visite en Turquie dans les plus brefs délais", a déclaré M. Benabderrahame à l'issue de cette audience qui s'est tenue en marge du 3e sommet Turquie-Afrique.

M. Benabderrahmane qui a représenté le Président Abdelmadjid Tebboune aux travaux de ce sommet, a précisé que l'éventuelle visite du chef de l'Etat en Turquie permettra aux relations stratégiques entre les deux pays de "s'ouvrir sur d'autres perspectives qui seront à la hauteur des attentes des deux peuples algérien et turc".

"En plus des relations historiques qui lient les deux pays, nous sommes appelés à aller vers un nouveau modèle de coopération bilatérale", a-t-il ajouté.

S'exprimant sur sa participation au sommet Turquie-Afrique, il a indiqué que cette rencontre a permis d'"échanger les expériences et les moyens de coopération entre les pays africains et la Turquie, considérée comme l'un des plus importants partenaires de l'Afrique".