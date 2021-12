Cote d'Ivoire: 3è édition des " Awards des Entreprises " - Plusieurs entreprises primées

La troisième édition des " Awards des Entreprises " s'est tenue le samedi 11 décembre, à l'hôtel Radisson Blu, dans la zone aéroportuaire. Elle a réuni plus de 200 participants. Essentiellement, des chefs d'entreprises. Initiée par l'Entreprise "AB communication ", du journaliste Amos Béonaho, cette soirée gala a pour but de célébrer l'excellence, en récompensant des dirigeants d'entreprise et les entreprises du tissu économique ivoirien qui se distinguent dans leur domaine.

A l'occasion, plusieurs sociétés ivoiriennes et étrangères, ont reçu des prix. Au nombre des celles-ci, la société " King Ivoire Sarl ". Une société indienne, spécialisée dans la fabrication du Fer à Béton. Logée en zone industrielle de Yopougon, cette société dirigée par dirigée par Nitesh Gupta, son directeur général, a reçu le prix de la meilleure entreprise Industrielle.

" Nous sommes très heureux de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Une vision qui est chère au Président de la République Sem Alassane Ouattara et l'ensemble du gouvernement Ivoirien. L'obtention de ce prix de la meilleure entreprise Industrielle est pour nous un engagement et un encouragement à rester sur cette trajectoire en offrant toujours des produits de meilleures qualités aux ivoiriens et aux entreprises"', a indiqué Mme Koné Larissa, sa directrice Communication.