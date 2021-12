Afrique: L'Algérie accorde une "grande importance" au partenariat afro-turc

Istanbul — Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé samedi à Istanbul que l'Algérie accorde une "grande importance" au partenariat afro-turc et poursuivra son soutien à ce partenariat pour le hisser à la "hauteur" des attentes des peuples africains et turc.

"L'Algérie accorde une grande importance au partenariat afro-turc, qui rassemble d'une part un continent dont nous faisons partie intégrante et pour lequel nous œuvrons, sans relâche, pour sa stabilité, son développement multidimensionnel et la prospérité de ses peuples et, d'autre part, la République de Turquie, avec laquelle nous entretenons des relations historiques et des points communs civilisationnels, culturels et sociaux, tissés à travers plusieurs siècles", a indiqué M. Benabderrahmane dans une allocution prononcée lors des travaux du 3ème sommet Turquie-Afrique, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

A cet effet, il a précisé que l'Algérie "continuera de soutenir ce partenariat afin de booster la coopération entre l'Afrique et la Turquie et d'être à la hauteur des aspirations de nos peuples".

S'exprimant sur la tenue de ce sommet, M. Benabderrahamane a indiqué que cette rencontre "est la plus grande preuve de notre adhésion collective au modèle inscrit dans ce partenariat et aux valeurs qu'il incarne en matière de respect mutuel, de transparence et d'équilibre, ainsi que dans la promotion du dialogue politique et du développement durable au profit des deux parties".

Le Premier ministre a ainsi relevé que "tous les facteurs sont réunis pour la réussite de ce partenariat, que ce soit la volonté politique qui s'est renforcée depuis le premier sommet tenu en 2008 à Istanbul, ou en termes de conditions favorables à la relance économique du continent, lequel poursuit sa démarche constante vers la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063 pour un développement intégré, favorisé par la sécurité et de la stabilité", a-t-il dit.

A cet effet, il a relevé que l'Afrique "encourage les investissements et demeure loin des stéréotypes véhiculés par certains médias".

Lire aussi: Sommet d'Istanbul: la participation de l'Algérie confirme le partenariat entre Alger et Ankara

Dans ce contexte, le Premier ministre a affirmé que l'Algérie appelle à "intensifier les investissements dans les domaines liés à l'intégration économique du continent, à l'instar des politiques de développement et des programmes économiques qu'elle (l'Algérie) entreprend avec une dimension d'intégration africaine".

Il a cité, à ce propos, la route transsaharienne Alger-Lagos (2 415 km) qui facilitera la circulation des biens et des personnes entre l'Afrique et le reste du Monde, en boostant aussi le commerce international et en créant des corridors économiques à même d'améliorer la croissance et la prospérité dans la région et ouvrir aussi de nouveaux horizons pour les partenaires du continent, notamment les Turcs.

Le Premier ministre a, en outre, mis l'accent sur la coopération dans le domaine des ressources humaines à travers "la formation, le renforcement des capacités, l'échange des connaissances et le transfert des technologies pour développer les capacités industrielles en Afrique et permettre à tous les segments de la société africaine de contribuer à créer de la richesse et promouvoir un partenariat durable et de qualité".

L'Algérie croit au triptyque: paix, sécurité et développement

Par ailleurs, le Premier ministre a affirmé que "l'Algérie croit fermement à l'imbrication de la triptyque: paix, sécurité et développement, et à la nécessité d'adopter une approche globale qui fait de la croissance économique un rempart contre l'insécurité, l'instabilité et les différents maux sociaux", appelant à "adopter une approche globale pour édifier et maintenir la paix tout en encourageant des investissements ciblés".

"Nous sommes également convaincus que les défis transfrontaliers nécessitent des efforts concertés de tous dans le cadre de la coopération et de la solidarité", estimant à ce propos que "la principale leçon à tirer de la pandémie de Coronavirus ayant touché tous les pays du monde sans aucune exception, est que personne ne sera en sécurité si le monde n'est pas en sécurité".

Il a relevé que "cette leçon s'applique parfaitement aux défis de sécurité auxquels l'Afrique est confrontée, en raison de la propagation du terrorisme et de l'extrémisme violent et de leurs interconnexion avec diverses formes de crime organisé".

Dans ce contexte, "nous comptons beaucoup sur la contribution du partenariat afro-turc pour s'attaquer aux causes profondes de la fragilité menaçant la paix et la sécurité et conduisant à la violence et à la propagation des conflits", a-t-il relevé.

M. Benabderrahmane a fait part de son souhait de voir ce sommet aboutir à l'adoption d'un plan d'action pour la période 2021-2026, basé sur "cinq axes importants qui incluent la paix et la sécurité, le commerce, l'investissement et l'industrie, l'éducation et la promotion des jeunes et des femmes, le développement des entreprises de base et de l'agriculture, ainsi que la promotion de la santé".

Le Premier ministre a, en outre, émis le vœu que le partenariat afro-turc puisse "contribuer à corriger les déséquilibres du système international et relancer les perspectives de coopération sur des bases fondées sur la justice et l'égalité et d'une manière proactive à même de relever les défis actuels et futurs".