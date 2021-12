Cote d'Ivoire: Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire - Plusieurs partenaires internationaux annoncés à la célébration du 10ème anniversaire

Au regard de l'importance de la célébration du 10ème anniversaire du Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire, qui se déroulera en 2022 dans les villes d'Abidjan, Korhogo et Bouaké, Madame la Ministre Euphrasie Kouassi Yao, Conseillère Spéciale du Président de la République chargé du Genre et Coordinatrice nationale de ce programme, a rencontré des personnalités et des partenaires internationaux, conviés à prendre part à cette importante célébration.

C'était au cours d'une audience, le mercredi 15 décembre 2021, à Paris, que Euphrasie Yao, selon le communiqué dont fratmat.info a reçu copie, a porté l'invitation de la Côte d'Ivoire à Madame Elisabeth Moreno, Ministre déléguée auprès du premier ministre français, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances.

Ayant en commun la volonté de renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées, elles ont échangé, au cours de cette audience, sur leurs stratégies et sur la possibilité de mutualiser certains projets.

Avec l'appui de la Ministre ivoirienne en charge du Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui effectuera bientôt une mission en France, elles ont évoqué également le travail de synergie nécessaire entre la France et la Côte d'Ivoire afin de mener à bien des actions en faveur des femmes, qu'elles soient africaines ou françaises.

A en croire, la note, Mme Elisabeth Morena a donné son accord de principe pour participer à cet événement, étant donné que le programme du Compendium des Compétences Féminines de Côte d'Ivoire a été élu meilleur programme africain de valorisation des compétences féminines par le Pnud, en 2018 à Addis-Abeba, et a reçu la distinction " Best Practrice " aussi bien par l'Organisation Internationale de la Francophonie (Oif) et que par l'Unesco.

Madame Euphrasie Yao, en a profité pour offrir à Madame Moreno son premier ouvrage intitulé " Le Secret d'une Aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet ".

La veille Euphrasie Yao a rencontré à l'Unesco, Madame Kilch Danielle, Intérimaire de la directrice générale de l'Unesco, afin d'évoquer la participation de Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, à cette grande célébration, placée sous le haut parrainage du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire.

Mme Euphrasie Kouassi Yao a rappelé à Madame Kilchi Danielle, Intérimaire de la Directrice générale de l'Unesco que : " la célébration de ce dixième anniversaire ne pouvait pas se faire sans la maison mère, l'Unesco ". Elle souhaite que cette organisation mondiale l'accompagne dans cette démarche de passer à l'échelle internationale avec les programmes que la Côte d'Ivoire développe dans les différentes régions du pays, mais aussi en Afrique et dans le monde.