Cote d'Ivoire: Salon du livre pour enfant et adolescents - Pour rapprocher de plus en plus les jeunes du livre et les inciter à la lecture

Le conseiller technique Koffi Kouassi Mermoz représentant la ministre de la Culture de l'Industrie des Arts et du Spectacle Mme Harlette Badou N'guessan a procédé à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du salon du livre pour enfant et adolescents, au palais de la culture Bernard Dadié, à Treichville, le jeudi 16 décembre 2021. L'événement se tient du 16 au 18 décembre, autour du thème : " Le livre, un cadeau pour enfant ".

A cette occasion Mermoz Koffi a expliqué la mission due aux parents et acteurs du livre. " Notre devoir est d'offrir des repères aux enfants et adolescents pour que notre littérature témoigne une référence dans le monde " a-t-il dit.

Le représentant de la ministre a également indiqué la nécessité et l'utilité du livre. " En initiant le salon du livre pour enfant et adolescent, c'est rapprocher les jeunes du livre et à la lecture. " Et d'ajouter que c'est une occasion pour la jeunesse d'acquérir des livres, d'échanger avec les écrivains de se faire dédicacer des livres, de partage dynamique autour du savoir, du livre, leur consacré un salon pour leur édification est un acte haut porté pédagogique, car il est un compagnon de lutte, fait pour nourrir l'esprit, permettre de se cultiver, de mieux s'insérer dans ce monde de compétition, et permettre d'aller loin dans la vie. Il a toutefois exhorté les acteurs du livre en général et les enfants en particulier à tirer un meilleur profit pour être des citoyens accompli et modèle pour la société.

Pour sa part Ange Félix N'Dakpri président de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire (Assedi), commissaire général du salon du livre pour enfant et adolescent a indiqué que le but est de se retrouver autour du livre pour célébrer le savoir, la connaissance, la lumière que celui-ci apporte à travers la lecture. C'est une occasion de retrouvaille et surtout de tous les amateurs du livre également les populations scolaires, du primaire, du secondaire et du supérieur.

Pour lui, c'est également une occasion pour faire la promotion de l'actualité littéraire mais surtout des talents littéraires. Panel, atelier, conte, rencontre B2B, animation constituent entre autres le programme.

Il faut noter que la 4ème édition a pour écrivaine à l'honneur Fatou Kéita et éditeur à l'honneur Marie Agathe Amoakon.