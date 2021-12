Algérie: L'université Djilali Liabes et nombre d'enseignants mis à l'honneur

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a distingué samedi à l'université Djilali Liabes (Sidi Bel Abbes), l'établissement et nombre d'enseignants issus de différents autres établissements universitaires du pays, lesquels ont brillé dans les domaines de la recherche et de l'innovation, selon un communiqué du ministère.

Cette distinction s'inscrit dans le cadre de "la nouvelle stratégie consistant à promouvoir l'excellence et l'innovation", note la même source.

Plusieurs enseignants distingués ont publié des articles scientifiques dans des revues classées types A et A+ notamment dans les mathématiques, les sciences de la nature et de la vie et la psychologie.

Ont été également présents les enseignants des universités de Jijel, Oum El Bouaghi et Alger 3, lauréats du Prix de la Recherche scientifique 2020 que leur a décernée l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC).

Le Professeur Nasreddine Berrached de l'université des Sciences et de la technologie d'Oran (USTO) "Mohamed Boudiaf", a été honoré lors de cet événement, en guise d'encouragement pour son obtention de l'Ordre du Soleil levant, Rayons d'Or en Sautoir, qui lui a été décerné par Sa Majesté l'Empereur du Japon, en reconnaissance de ses efforts depuis les années 70 dans la consolidation de la coopération entre l'Algérie et le Japon dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.