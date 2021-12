Algérie: Travaux publics - 344 km de nouvelles routes mises en service en 2021

Alger — Près de 344 km de nouvelles routes et 36 infrastructures d'art ont été mises en service au cours de l'année 2021, a indiqué samedi à Alger le ministre des Travaux publics Kamel Nasri.

Dans une allocution prononcée lors d'une journée d'étude sur "l'innovation dans le contrôle et le suivi des infrastructures routières et aéroportuaires", M. Nasri a indiqué que "malgré le manque de budget, nos services décentralisés représentés par les Directions des Travaux Publics et l'Algérienne des autoroutes (ADA), ont livré et mis en service au cours de cette année 344 km de nouvelles routes et 36 infrastructures d'art".

Des pistes d'une longueur de 1.385 km ont été également ouvertes, outre le revêtement de 504 km de routes dans le cadre de la sécurisation et le développement des frontières terrestres, a ajouté le ministre.

Quant à l'entretien des routes, 2 000 km ont été revêtus, dont 430 km de routes nationales (RN), 590 km de routes de wilaya (RW), et 970 km de routes communales (RC), outre la pose de panneaux de signalisation sur 20 000 km de routes, et la réalisation du processus d'expertise et d'entretien au niveau de 66 infrastructures d'art, selon M. Nasri.

Le secteur s'attèle à la mise en œuvre d'un programme "important" qui comprend la réalisation et la modernisation des autoroutes et des pénétrantes, et le dédoublement des routes et des rocades d'une longueur de 2 542 km, en plus de 3 890 km dans le cadre du programme de sécurisation et de développement des frontières terrestres, précise le ministre.

M. Nasri a souligné à ce propos la nécessité de gérer efficacement les projets afin d'assurer la qualité à tous les niveaux, affirmant que le secteur représente un "vecteur de développement économique et social".

Il a également appelé les représentants des entreprises publiques et privées activant dans ce domaine à élargir leurs projets selon leurs capacités et leur expérience acquise, et à exporter leurs services notamment vers les pays africains.