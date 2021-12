Algérie: FPA - Les ministres de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie s'approchent des industriels et exposants

Alger — Les ministres de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des exportations et de l'Energie et des Mines, respectivement MM. Ahmed Zeghdar, Kamel Rezig et Mohamed Arkab ont visité samedi la 29e édition de la foire de la production algérienne, a indiqué un communiqué du département de l'Industrie.

M. Zeghdar s'est entretenu avec nombre d'industriels exposants sur l'importance de la production nationale dans le développement économique, affirmant la disposition de son département à promouvoir et encourager leurs actions.

Et de rappeler que le taux d'intégration du secteur industriel dans l'économie contribue largement à la diversification de l'économie nationale.

La 29ème édition de la Foire de la production algérienne qui se tient jusqu'au 25 décembre courant, au Palais des expositions (Pins-maritimes) à Alger, est organisée par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations et la Société algérienne des foires et exportations (Safex) sous le slogan "Stratégie, créativité et efficacité : clés du développement économique et d'accès aux marchés extérieurs".