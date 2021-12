Maroc: Lancement à Sefrou d'une campagne médicale multidisciplinaire dans les établissements scolaires

Sefrou — Une campagne médicale multidisciplinaire a été lancée, samedi dans la commune de Dar El Hamra, au profit des élèves des établissements scolaires relevant de la province de Sefrou.

Le coup d'envoi de cette opération médicale a été donné à l'école communale Dar El Hamra à travers des consultations et la distribution de lunettes de correction de vue au profit de plusieurs élèves des établissements scolaires de la province.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat entre la province de Sefrou, la direction de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, et la délégation régionale de la Santé et de la Protection sociale.

La campagne médicale s'inscrit aussi dans le sillage du programme 4 portant sur l'impulsion du capital humain des générations montantes, de la troisième phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), notamment l'axe relatif au soutien de la scolarisation et la lutte contre la déperdition scolaire dans le milieu rural.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information en continu M24, le chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) de la province de Sefrou, Adil Zahiri a souligné que cette caravane médicale concernera 49 établissements scolaire de la province, et bénéficiera à plus de 5.000 élèves, filles et garçons.

M. Zahiri a ajouté qu'elle vise à définir les besoins imminents des élèves et assurer le suivi concernant tout ce qui est de nature à entraver la scolarisation des écoliers à l'échelle de l'ensemble de la province.

Cette caravane médicale, organisée à l'initiative de la province de Sefrou en partenariat avec la direction de l'Enseignement et la délégation de la Santé, la contribution de la Fondation Amane pour le développement durable, et en collaboration avec les autorités locales, régionales et communales ainsi que des instances de la société civile, ambitionne également de renforcer et diagnostiquer les problèmes liés à la santé en milieu scolaire dans le monde rural.

A cette occasion, plusieurs élèves et tuteurs souffrant de troubles de vision ont bénéficié d'opérations de consultation, dans l'objectif d'anticiper leur problème de vue et leur procurer de manière précoce des lunettes.

Plusieurs médecins des secteurs public et privé et des cadres infirmiers de plusieurs disciplines (médecine générale, ophtalmologie, gynécologie, maternité, pédiatrie... ) ont participé à cette opération à travers notamment des consultations, la distribution gratuite de médicaments, ainsi que l'organisation de séances de sensibilisation sanitaire.