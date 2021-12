Afrique de l'Ouest: Lutte concertée contre la pêche illicite dans le golfe de Guinée - La Côte d'Ivoire prend les commandes pour un mandat d'un an

La 13e Conférence des ministres du Comité des pêches du Centre-ouest du golfe de Guinée (Cpco) s'est tenue du 15 au 17 décembre à l'hôtel Pullman, à Abidjan-Plateau.

Abidjan a abrité, du 15 au 17 décembre, précisément à l'hôtel Pullman au Plateau, la 13e conférence des ministres du Comité des pêches du Centre-ouest du golfe de Guinée (Cpco) qui a pour membres les ministres en charge de la pêche de la Côte d'Ivoire, du Liberia, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria.

L'un des faits marquants de cette conférence d'Abidjan est le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour assurer pendant le mandat d'un an la présidence de la Conférence des ministres du Cpco, qui est l'organe suprême de l'organisation. C'est le Bénin qui en a assuré dernièrement la présidence.

Le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, qui a présidé cette session, s'est félicité du choix porté sur son pays et a pris l'engagement fort devant ses pairs de marquer d'une empreinte forte la présidence de la conférence afin d'améliorer le secteur de la pêche dans le golfe de Guinée.

" La présente rencontre est importante à plus d'un titre, notamment pour les besoins de cohésion et d'harmonie au sein et entre nos peuples sur les questions d'intérêt telles que celles de la sécurité alimentaire et du développement durable des ressources halieutiques (...). C'est dans cette logique que nous allons nous inscrire et continuer le travail de lutte contre la pêche illicite afin d'avoir un secteur plus formel, sûr et sécurisé ", a-t-il noté. Cette 13e conférence des ministres du Cpco a permis à tous les participants d'échanger sur les initiatives et les bonnes pratiques des différents États membres en matière de lutte contre la pêche illicite et surtout de fédérer les actions ; ce qui devrait engendrer une plus grande cohérence de position africaine sur cette question.

En effet, selon la Fao (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture Ndlr) la situation africaine et mondiale des ressources de la pêche se dégrade d'année en année. Résultat de nombreuses années d'une exploitation effrénée des ressources halieutiques que l'on croyait inépuisables, de pratiques de pêche non responsables et de la dégradation du milieu marin. L'utilisation de technologies innovantes paraît une solution pour les ministres du Cpco pour accroître la surveillance d'une pêche sûre, équitable et légale. Le Cpco a été créé en 2007 à Cotonou et organise annuellement la session ordinaire de la Conférence des ministres. La dernière session s'est tenue, en décembre 2019, à Cotonou et a passé en revue la mise en œuvre des recommandations précédentes des projets en cours et des initiatives régionales sur la gestion des pêches.