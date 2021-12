Cote d'Ivoire: Littérature - Un livre sur le bail d'habitation présenté

Un réceptif hôtelier d'Abidjan-Cocody, a abrité, le vendredi 17 décembre 2021, la cérémonie de dédicace des ouvrages intitulés " Cas et conseils sur le bail d'habitation ", écrits par Jean-Louis Lobé, juriste et conseiller en cabinet d'avocat

" Nombre d'ivoiriens ignorent leurs droits et devoirs en tant que bailleurs et locataires. J'ai senti le besoin d'apporter de la lumière sur les droits et devoirs des propriétaires et ceux des locataires à travers mes deux ouvrages intitulés cas et conseils du bail d'habitation ", a dit, Jean-Louis Lobé, Juriste et conseiller en cabinet d'avocat.

"Cas et conseils sur le bail d'habitation" sont des ouvrages disponibles en Tome 1 et 2. Ils représentent en forme de bandes dessinées des cas vécus ou des situations que vivent les locataires et bailleurs dans le cadre de la location. Dans le tome 1, ce sont 30 cas relatifs à la formation du contrat tels que la charge des travaux, les cas de cession et de sous location, les cas de vente et de décès et la poursuite du bail, la reprise des lieux qui sont mentionnés . Dans les deux livres se trouvent des conseils sur les dispositions du Code de la construction et des lois applicables à chaque situation.