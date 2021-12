Cote d'Ivoire: Cohésion sociale et culture - L'Unesco lance un concours pour impliquer la jeunesse

Le lancement officiel du premier "communicathon" pour la prévention des discours de haine, a été fait le mercredi 15 décembre 2021 au siège du Bureau Unesco Abidjan-Cocody.

Il s'agit du concours des meilleures œuvres culturelles et artistiques qui vont contribuer à la lutte contre les discours de haine. Cette initiative vise à impliquer les jeunes comme moteurs de prévention des discours de haine et des conflits sociopolitiques et communautaires. C'est ce qu'a indiqué Anne Lemaistre, cheffe du Bureau Unesco Abidjan.

L'objectif, a-t-elle fait savoir, est de déconstruire le langage péjoratif ou discriminatoire chez les jeunes. " Le communicathon a pour objectif de sensibiliser et d'outiller les jeunes à la prévention des discours de haine dans leur communauté et en ligne afin de contribuer à la cohésion sociale à travers les arts. Ainsi, quatre disciplines ont été retenues, à savoir : la peinture, la danse, le Slam/chant, l'art numérique/digital/infographique. Ce concours se veut inclusif et a la particularité de mettre en avant les personnes en situation de handicap ", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter : " Le concours est ouvert à toutes personnes âgées de 16 à 35 ans, vivant en Côte d'Ivoire. La candidature des personnes en situation de handicap et des jeunes femmes est vivement encouragée ".

De façon concrète, un appel à candidatures sera lancé pour présélectionner les 50 meilleures œuvres qui promeuvent la prévention contre les discours de haine, la lutte contre toute forme de stigmatisation et la cohésion sociale dans notre diversité culturelle. S'ensuivra une journée d'immersion des candidats sélectionnés, ponctuée d'activités sportives pour favoriser l'interaction entre les participants