Cote d'Ivoire: Solidarité - L'Eglise protestante baptise oeuvre et mission internationale fait don à de nombreuses veuves à Marcory

L'Eglise protestante Baptise Oeuvre et Mission internationale a fait un important don en vivre et non vivre à 39 veuves de la commune de Marcory à Abidjan. Ce don est composé essentiellement de bouteilles de gaz, de sacs de riz, des complets de pagnes et une enveloppe contenant une forte somme d'argent. C'était à l'occasion de la 6è édition de " Ma vie est un témoignage " organisée par la jeunesse de ladite Eglise. La cérémonie de remise a eu lieu le 12 décembre 2021, au terrain Sicogi de la commune.

Une occasion saisie pour le prophète Dion Yayé Robert, président-fondateur de l'Eglise protestant Baptise Œuvre et Mission Internationale, d'expliquer les enjeux de l'évènement. Le président-fondateur a indiqué que c'est l'amour du prochain qui a guidé cette action caritative, dont le but est d'édifier, de servir et d'aider la population en générale et en particulier les fidèles chrétiens. Yayé Dion Robert a également annoncé les grands projets de l'Eglise. Selon lui, l'église a acquis un terrain de 100 hectares, dans la circonscription de Bingerville, en vue d'un projet de construction de 50.000 logements.

" C'est la première phase d'un vaste projet destiné à construire des cités chrétiennes. En Côte d'Ivoire, les chrétiens n'ont pas de propriétés. Ils ne font que louer, c'est pourquoi Dieu nous a intimé de faire cela ", a-t-il dit. Avant de confirmer que le projet dont le financement est bouclé sera réalisé par des chrétiens baptistes brésiliens et portugais, déjà présents en Côte d'Ivoire. Les travaux, à l'en croire, vont commencer incessamment. " C'est un programme que l'Eglise met à la disposition de tous les chrétiens ", a-t-il précisé, avant d'exhorter les uns et les autres à y souscrire.

Pour le guide de Dieu, les logements seront moins chers et leur acquisition sera facilitée. " La priorité sera accordée aux chrétiens, même si le programme va s'ouvrir aux non-chrétiens ", a-t-il expliqué.

Quant à Fadié Roméo, Directeur général d'Olek Afrique, parrain de l'évènement, il a insisté sur les œuvres de charité, de vivre en ensemble et de cohésion.

Pour sa part, Okou Kouakou Matin, responsable de la jeunesse organisatrice, a mentionné que la jeunesse ne fait que marcher sur les prescriptions du Seigneur, qui consistent à évangéliser, à partager l'amour, la solidarité et la fraternité.

Joseph Bessin (Stagiaire)