Sénégal: Boy Niang 2-Tapha Tine, ce dimanche - les deux lutteurs promettent un combat de feu

Le Géant du Baol, Tapha Tine, et le fils de De Gaulle, Boy Niang 2, vont faire leur première sortie de la saison, ce dimanche, à l'Arène nationale. Ce sera, à n'en pas douter, une autre grosse attraction après celle entre Papa Sow et Siteu, le 5 décembre dernier.

Le choc Tapha Tine - Boy Niang 2 est très attendu, ce dimanche, à l'Arène nationale. La tension est perceptible du fait que l'affiche fait jaser les amateurs de lutte depuis le premier face-à-face, au mois de juillet dernier, des deux acteurs. Le Géant du Baol, qui se réserve toute déclaration, s'est pourtant montré assez menaçant. Avec le verbe et la fougue qu'on lui connaît, Boy Niang 2 a, quant à lui, déjà averti qu'il va battre son adversaire. Le fils de l'ancien lutteur De Gaulle a révélé qu'il s'est entrainé durement afin de porter la bonne réplique au chef de file de l'écurie Baol Mbollo qui est un fin stratège.

" Je ne me focalise pas sur le poids de mon adversaire. Je me concentre plutôt sur mon travail. J'ai confiance en moi, puisque je me suis bien entrainé et le jour J, tout le monde saura de quoi je suis capable. Je suis un fils de Pikine, donc je ne connais pas la peur. Il est temps que je prouve aux amateurs de lutte que j'ai ma place dans l'arène ", a-t-il déclaré lors de son open press, jeudi dernier. D'après le tombeur de Gouye Gui, les lutteurs qui le connaissent bien savent qu'il fait partie des plus redoutés de l'arène. " Je ne connais que le travail, je m'entraine nuit et jour ".

Du côté de Baol Mbollo, Tapha Tine promet également un combat de feu et une belle victoire à ses nombreux supporters. " Ce sera un grand combat, l'un des meilleurs de la saison. Je prends très au sérieux ce duel contre Boy Niang 2. Je n'ai rien à lui dire cependant. Je travaille jour et nuit et je n'ai rien à avoir peur. Je n'ai battu que des ténors dans l'arène ; donc ce n'est pas ce combat qui va m'empêcher de dormir. Par ailleurs, je respecte beaucoup mon adversaire, parce qu'il a fait ses preuves dans l'arène ", a-t-il lancé, mercredi dernier, lors de son open press. Dopé par sa dernière victoire contre Yékini Junior, le Géant du Baol se dit prêt à infliger au fils de De Gaulle une défaite retentissante.

Les enjeux sont donc énormes pour ce choc du 19 décembre entre un Tapha Tine qui veut confirmer son statut dans la classe des Vip et un Boy Niang qui doit se racheter après son revers contre Lac De Guiers 2 la saison passée. Le duel s'annonce déjà comme un tournant décisif dans la carrière des deux lutteurs et pourrait déboucher sur une grosse redistribution des cartes dans l'arène.