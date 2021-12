Cote d'Ivoire: Archibat 2021/Assainissement - La Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire présente un processus innovant

Le Directeur général de la Cie et de la Sodeci, M. Ahmadou Bakayoko s'est réjoui de la présence de ces entreprises aux cotés des clients qui sont venus nombreux sur le stand. C'était le samedi 11 décembre 2021, lors de l'Archibat 2021 tenu du 08 au 11 décembre 2021, à Abidjan. " L'un de nos enjeux clés, c'est la mobilisation du personnel à améliorer la prise charge et la satisfaction des clients ", a indiqué M. Bakayoko. Et ce, qu'il s'agisse de clients particuliers, entreprises ou plus spécifiquement des promoteurs immobiliers.

A cette occasion, plusieurs services et solutions de la Sodeci ont été présentés. Dans le stand de la Sodeci, les équipes s'activent. Elles échangent avec des acteurs de médias, numérique ou écrite pour leur présenter les offres innovantes de la Sodeci en termes d'assainissement. Il s'agit entre autres de la mise en place d'un processus moderne dans le cadre du curage de fosses septique et le traitement des canalisations à travers une inspection télévisuelle (Itv) des réseaux. En fait, un ensemble de services visant la satisfaction et le bien-être des populations.

Aux promoteurs immobiliers, propriétaires d'immeubles, aménageurs fonciers...la Sodeci et la Cie mettent à leur disposition un guichet unique pour la prise en charge rapide de leurs préoccupations et celle de tous les autres clients. Dans le domaine de l'assainissement la Sodeci a donc présenté dans ses offres le curage de fosses septiques et canaux, l'inspection caméra (Itv) des réseaux, l'exploitation et la maintenance de stations d'eau potable ou assainissement et aussi des travaux de diagnostic des ouvrages.

A travers ce guichet unique, plus besoin de se rendre distinctement à la Sodecipour les demandes et à la Cie pour l'électricité.