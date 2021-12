Afrique: Préparation CAN 2022 - L'Arabie Saoudite accueillera les Éléphants pour leur stage

Le Comité de Normalisation de la Fédération ivoirienne de football (Cn-Fif) a signé un partenariat avec la Fédération saoudienne de football dans le cadre de la préparation des Éléphants de Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun.

" La Fédération Ivoirienne de Football (Fif) a conclu un partenariat d'un an avec la Saudi Arabian Football Federation (Saff). Ce partenariat gagnant-gagnant est bénéfique à plus d'un titre pour les équipes de Côte d'Ivoire. En premier point, l'Arabie Saoudite accueille gracieusement les Éléphants de Côte d'Ivoire pour les préparatifs de phase finale de la Can TotalEnergies Cameroun 2022. Les Éléphants de Côte d'Ivoire établiront donc à partir du 27 décembre leur base d'entraînement dans la ville de Djeddah ", peut-on lire dans un communiqué publié depuis hier, sur le site de la Fédération.

En plus d'accueillir la sélection ivoirienne, plusieurs autres accords entrent en ligne de compte dans cette convention. " La collaboration entre les deux Fédération se fera à travers des échanges de compétences sur plusieurs domaines (management, marketing, études et recherches, arbitrages, VAR, le développement des ligues et des talents, le football féminin, le football des jeunes etc.) ", poursuit le communiqué qui précise également que la convention sera paraphée à la fin de ce mois de décembre à Riyad