Cote d'Ivoire: Retrouvailles 2021/Le 1er ministre Patrick Achi témoigne - " J'ai grandi à Adjamé et Adjamé m'a fait grandir "

Dans le cadre des retrouvailles 2021 des enfants de la cité des 220 logements, le Premier ministre Patrick Jérôme Achi était dans la commune d'Adjamé où il a passé son enfance. Après la classe de CP1 à Akeïkoi, c'est Adjamé où son père résidait qui va l'accueillir. Son témoignage sur sa page officielle Facebook.

" Moi, le petit garçon des forêts de la Mé, qui à 6 ans, il y a près de 60 ans, y découvrit la ville et la vie, l'école et l'écrit, la chaleur humaine d'Abidjan, la mosaïque extraordinaire de la Côte d'Ivoire et cette modernité qui proclamait notre indépendance.

Aux 220 logements, nous étions ainsi plus qu'une cité, plus qu'un immeuble, une vraie famille, une joyeuse tribu. Vivante. Plurielle. Soudée.

Et parce que les lieux sont aussi des liens, cette " famille ", elle continue de se revoir, régulièrement, fraternellement, autour d'une initiative, simplement appelée " Retrouvailles ", née au sortir de 2010 et du besoin naturel de partager à nouveau ce qui nous connectait fondamentalement les uns avec les autres.

" Retrouvailles " permet ainsi à ceux qui ont vécu aux 220 logements de se rassembler, de se souvenir et de se raconter leurs jours heureux, rejoints évidemment par tous ceux qui aujourd'hui font vivre au quotidien, ce repère essentiel d'Adjamé et d'Abidjan. C'est ce que nous avons fait hier, entre frères et sœurs des " 220 ".

Et il était important pour moi d'y être. Parce que je crois fondamentalement que nous sommes les lieux où nous avons été.

Ils font partie de nous. Ils nous ont éduqués. Ils nous guident. Ils nous donnent l'envie d'avancer. "