Cote d'Ivoire: 23ème Nuit des Ebony - Les journalistes invités à être inventifs

Placée sous le parrainage du Directeur général du Port autonome d'Abidjan (Paa), Hien Sié Yacouba, la 23ème édition de la nuit des Ebony, qui marque le 30ème anniversaire de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) , s'est tenue à l'hôtel président de Yamoussoukro. A cette soirée qui a eu pour thème le "Journalisme et fake news : défi ou défiance", les acteurs des médias ont été invités à être inventifs. Conscient que les fake news impactent négativement le métier de journalisme, le ministre du commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrasouba a, au nom du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, soutenu que les journalistes doivent se réinventer sans cesse.

Pour lui, l'adaptation au changement et des contenus de qualités sont les garants les plus surs de la survie des entreprises de presse. "Je vous encourage à être inventif", a-t-il exhorté. Puis de rappeler que l'information étant vitale, par conséquent, les acteurs de ce milieu doivent prendre conscience qu'ils sont une source essentielle et indispensable à la vie. Prenant la parole au nom du Premier ministre Patrick Achi, il s'est également dit heureux de la célébration de l'excellence au sein de cette corporation. En guise de conclusion, Souleymane Diarrasouba a salué les chaînes des télévisions privées pour leur contribution au développement dans le domaine. Il les a rassurés quant à l'appui du gouvernement apporté aux journalistes à travers le fonds de soutien à la presse.

A son tour, le président de l'Unjci Jean Claude Coulibaly a demandé aux journalistes de conjuguer leurs efforts afin de combattre les fausses nouvelles, qui mettent en péril leur métier. Il les a exhortés à faire bloc pour opposer la vérité au faux. "Notre métier traverse une passe difficile en ce moment. L'espace médiatique est envahi et vampirisé par les fakes news où les informations fausses menacent surtout la crédibilité de notre métier", a-t-il reconnu. Bien avant, le président des journalistes a remercié, le chef de l'Etat, Alassane Ouattara et son gouvernement pour leur soutien indéfectible à la quête de l'excellence. Aussi, a-t-il souhaité une intervention salvatrice du chef de l'Etat. Il a également exprimé sa reconnaissance à tous les partenaires pour leur contribution à la réussite dudit évènement.

Pour cette édition, c'est Bohoussou Kouassi Madoché, un journaliste de "Radio Adjamé FM" qui a été déclaré Super Ebony. Il a obtenu une moyenne de 13,80 sur 20. Présidé par monsieur Alfred Dan Moussa, le jury de cette édition a trouvé que les sujets abordés par le super Ebony étaient pertinents et originaux. Rappelons que 28 journalistes ont été nominés.