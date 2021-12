Burkina Faso: L'Union européenne alloue 98 millions de Francs CFA pour soutenir les déplacés internes de Tougan

Ces fonds européens permettront à la Croix-Rouge du Burkina Faso de coordonner une aide d'urgence pour les besoins de base les plus urgents des nouveaux déplacés les plus vulnérables.

Environ 750 familles bénéficieront d'une aide alimentaire, d'abris et d'articles ménagers de première nécessité, ainsi que de conditions d'hygiène et d'assainissement améliorées afin d'éviter la propagation de maladies. Cette aide humanitaire se fera également sous forme de transferts d'argent pour la couverture des besoins alimentaires.

Des abris temporaires seront construits pour les 225 familles qui n'ont pas pu se reloger au sein des communautés d'accueil. Les interventions seront accompagnées de sessions de sensibilisation à l'hygiène et sur le risque de maladies d'origine hydrique et de paludisme, en plus de soins de santé et de protection.

Ce financement s'inscrit dans le cadre de la contribution globale de l'UE au Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF) de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Depuis 2016, le Burkina Faso fait face à des attaques perpétrées par divers groupes armés ayant conduit au déplacement forcé de près d'1,5 million de personnes. Les zones les plus touchées sont les régions du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, de l'Est et du Nord qui partagent la frontière avec le Mali et le Niger. Ces attaques exacerbent la crise humanitaire déjà grave dans le pays (insécurité alimentaire, climat et mouvements de population internes et en provenance des pays voisins).

La province du Sourou est une zone particulièrement touchée par la crise sécuritaire et les mouvements de population. En tant que capitale provinciale, Tougan est la destination privilégiée des déplacés internes en quête de sécurité car elle compte le plus grand nombre d'écoles, de centres de santé et de forces de sécurité actives.

Au 30 octobre 2021, la ville avait enregistré 7 045 déplacés internes. À ces chiffres s'ajoutent 5 000 nouveaux déplacés internes arrivés par vagues entre le 12 et le 18 novembre.

Contexte

