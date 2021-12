Sénégal: Crise universitaire - Habib Niang au chevet des étudiants

Le responsable politique Habib Niang, en ambassadeur de la paix, s'est rendu à l'université Alioune Diop de Bambey, ce samedi. Une première étape de la tournée dans les universités du Sénégal.

C'est dans ce contexte si tendu entre les étudiants et l'administration universitaire, qu'Habib Niang a décidé de prendre son bâton de pèlerin pour aller s'enquérir de la situation qui prévaut à l'université Alioune Diop de Bambey. En effet, ces étudiants sont en grève depuis plusieurs jours et leurs camarades ont rejoint les manifestations par solidarité. Ainsi, afin de trouver une solution à ce problème, Habib Niang et sa délégation ont rendu visite d'abord aux étudiants Thiéssois dans leur nouvelle maison qui a été acquise par le biais d'un des partenaires du responsable Aperiste.

Habib Niang de préciser : " j'ai jugé nécessaire de venir personnellement vous rendre visite pour discuter avec vous sur la situation qui prévaut dans votre sphère universitaire " pour ajouter ensuite " Je suis là en tant qu'ambassadeur de la paix et votre parrain. Je vous exhorte à ne pas verser dans la violence. Certes, les revendications que vous et vos camarades portent sont légitimes, mais sachez que la violence ne règle rien. C'est pourquoi je suis là, aujourd'hui, pour que vous preniez conscience de l'espoir que vos parents portent en vous. Thiès a besoin de vous, car vous êtes les futurs cadres de demain. Sachez que je serais toujours là pour vous en cas de besoin ". Il ajoute ; " J'ai l'habitude de le dire, le président de la République ne peut pas être partout, il nous appartient la lourde tâche de l'aider et d'intervenir auprès des populations. C'est la raison pour laquelle je suis là avec mon staff pour vous encourager et vous réconforter ".

Au sortir de cette entrevue, il a lancé un appel au recteur et au directeur du CROUS, mais aussi à toutes les autorités pour qu'ensemble, ils se mettent autour d'une table pour discuter et essayer une bonne fois pour toutes de régler ces problèmes récurrents.

À la fin de la visite, les étudiants Thièssois de Bambey ont décerné un diplôme de reconnaissance à leur parrain pour le service rendu. Leur maison a été baptisée au nom de Habib Niang.