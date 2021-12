Cote d'Ivoire: Préavis de grève des dockers - Le mot d'ordre d'arrêt de travail suspendu

Le travail se poursuit au sein des Ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Parce que les dockers ont suspendu leur mot d'ordre de grève découlant d'un préavis déposé le 8 décembre et qui est entré en vigueur hier. Cette reprise des activités est le fruit de négociations initiées par la direction générale du Port autonome d'Abidjan, avec l'appui de l'inspection du travail de Treichville. " Nous appelons les camarades d'Abidjan et de San Pedro à reprendre le travail ".

C'est en ces termes que Guéi Adéika, 1er secrétaire de la Fédération nationale des dockers de Côte d'Ivoire (Fenadci), a mis fin à leur mouvement, après la signature, avec l'autorité portuaire et l'inspection du travail, d'un procès-verbal sanctionnant les discussions entamées dans la matinée d'hier. Il a salué l'implication du ministère des Transports et de la direction générale du Port autonome d'Abidjan dans la recherche de solutions durables.

Le document qui a fait l'objet de signature indique notamment un accord sur la création de façon consensuelle et la gestion paritaire de l'organisme de gestion de la main-d'œuvre docker.

L'un des points restés en suspens, qui sera discuté et approfondi par des commissions spéciales, est le respect du champ d'application du décret n°2019-102 du 30 janvier 2019 portant statut particulier des dockers de Côte d'Ivoire.

L'emploi des dockers sur les quais et navires pétroliers (articles 27 alinéa 2 du décret susmentionné) et l'emploi des dockers dans les cimenteries et les moulins jouxtant l'enceinte portuaire (article 3) doivent aussi être discutés.

Se félicitant de l'issue favorable trouvée, Yacouba Hien Sié, Dg du Port autonome d'Abidjan, a salué l'union des dockers et leur engagement à négocier. Parce que " c'est l'économie du pays qui est en jeu. C'est donc une affaire de tous ". Il a promis que les engagements pris par la partie État seront respectés.

Dioman Coné, directeur de cabinet du Dg du Port autonome d'Abidjan et Djaponon Marie-Rose de la direction de l'inspection du travail de Treichville ont pris part à la cérémonie de signature de l'accord.