Sénégal: Bordeaux - Pour M'Baye Niang, le championnat saoudien est nul

M'Baye Niang n'a pas aimé ses quelques mois passés dans le championnat saoudien la saison dernière et le fait savoir.

Dans un entretien avec le média Sud Ouest, l'attaquant sénégalais est revenu sur son prêt à Al Ahli. Il n'a pas caché le mauvais souvenir qu'il garde de son passage dans le championnat d'Arabie Saoudite, un championnat qu'il trouve nul.

"J'ai refusé plein d'offres, y compris en France. Je voulais partir. Un jour, au mois de février, je venais de me réveiller, on m'a appelé pour me dire : 'Ce club en Arabie Saoudite te veut à tout prix, tu veux faire quoi ?' J'étais mal luné et j'ai répondu : 'Je pars'. Je marche comme ça. Ils m'ont très bien accueilli. Un mois après, j'étais posé chez moi et je me suis dit : "Qu'est-ce que tu fous là ? T'es fou". Le football là-bas, c'est nul. A la fin, je ne m'entraînais même plus. Je venais, je m'asseyais et je regardais. Ils m'ont dit que je pouvais partir si je voulais. Au moins, j'ai vu que ça ne me plaisait pas", a-t-il raconté.

A noter que M'Baye Niang n'a joué que cinq matchs avec le club saoudien.