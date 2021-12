Cote d'Ivoire: Musique religieuse - Le choeur Amadeus fête ses 10 ans par un acte social

La salle Betty Moro de l'Insaac a abrité la célébration des 10 ans du choeur Amadeus, le samedi 18 décembre autour d'un diner de bienfaisance pour recueillir des fonds en faveur des enfants du village Sos de Yamoussoukro.

La cérémonie parrainée par Dr Amoussou Tra Tiebi a été marquée par un concert, des ventes aux enchères d'instruments de prières, de décoration et de dons.

Une occasion pour le responsable du groupe musical de situer le cadre de la célébration et surtout de l'action sociale menée en faveur des enfants du village Sos de Yamoussoukro. "Dix ans après, nous avons voulu marquer un arrêt et fêter cette joie. Nous avons beaucoup chanté et on s'est dit, il faut amorcer une autre étape, une nouvelle action. Poser un acte qui marquera notre vie. C'est ainsi que nous avons choisi de faire parler nos cœurs en allant vers les orphelins de Yamoussoukro, par l'organisation de ce gala qui nous permet de recueillir des fonds ", a expliqué Djoro Aristide, responsable du chœur Amadeus, par ailleurs professeur d'éducation musicale

Il a ajouté que le choeur va continuer dans cette lancée par l'organisation de concerts à l'intérieur du pays afin de renforcer les liens entre les communautés.

Se réjouissant de l'action menée en faveur de son institution, Kouassi Yvette, coordinatrice nationale du parrainage à SOS village enfants Côte d'Ivoire, s'en est félicité. " Nos mots sont ceux de gratitude et de reconnaissance. Merci au chœur Amadeus qui célèbre ses dix ans et décide de recueillir des fonds pour nous aider à prendre en charge les enfants et à les bâtir ", s'est-elle réjoui.

Dr Amoussou Tra Tiebi s'est évertué à féliciter, encourager et conseiller le chœur Amadeus qui selon elle, marque un autre grand pas dans son parcours. Un parcours déjà marqué de bonnes pratiques, de bonnes œuvres en faveur du chrétien en particulier et des populations en général.

" Le chant chrétien est un amour partagé à travers des paroles. Et au-delà de la musique, vous avez décidé de vous tourner vers le social. Je salue cette volonté et vous y encourage. Car celui qui donne en reçoit de la part du Seigneur. Vous serez remplis par sa grâce. Vous avez mon soutien ", a-t-elle rassuré.

Le Chœur Amades, a été mis en place en 2011 à Yamoussoukro par la volonté du père Hervé Djezou de la radio mariale de Yamoussoukro. Il compte 17 membres dont 9 hommes et 8 femmes. Il revendique 2 albums. Notamment, ta lumière brille et tes grâces ma bénédiction. Sa vocation, chanter pour évangéliser. Il compte s'internationaliser et agrandir son champ d'action