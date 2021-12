Cote d'Ivoire: Célébration de l'excellence - Des acteurs du commerce célébrés

La 4e édition de la Nuit de l'excellence des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire s'est déroulée le samedi 18 décembre 2021 dans les Jardins des rails au Plateau.

Vingt-quatre acteurs du commerce ivoiriens classés dans plusieurs catégories ont reçu un trophée et un diplôme des mains d'illustres personnalités. Le Prix du Président de la République, Alassane Ouattara : super Prix a été décerné à Komé Céssé, président du groupe Koira Holding, propriétaire de plusieurs hôtels de standing 5 étoiles à Bamako et Abidjan.

Quant à Traoré Youssouf, président du Conseil national de la Fenacci-port d'Abidjan, il a remporté le Prix Soumahoro Farikou, une récompense spéciale. " Je suis animé par un sentiment de joie et de fierté. Notre objectif était de faire entrer la Fenacci au port d'Abidjan. Cela a été atteint. Nous apportons assistance aux importateurs et exportateurs. Nous remercions la communauté portuaire pour cette marque de confiance. C'est la reconnaissance de notre travail ", s'est-il réjoui.

Outre ces primés, Koffi Odette Gnagno a reçu le prix Botty Lou Rosalie : prix des meilleurs acteurs du vivrier.

Pour sa part, la ministère de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle, par ailleurs maire d'Arrah, Harlette Badou N'Guessan Kouamé a reçu le prix Fofana Yagoumba : prix de la meilleure collectivité partenaire du commerce. Elle a traduit toute sa reconnaissance à la Fenacci. " Cette célébration s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara de faire des champions nationaux et de faire en sorte que les ivoiriens puissent placer l'excellence au cœur de leurs actions ", a-t-elle déclaré.

En plus de ces récipiendaires, la Fenacci a récompensé quatorze de ses membres.

" Ces récipiendaires ont su au cours de l'année 2021 qui s'écoule, faire prévaloir, vertus, professionnalisme, valeurs humaines, résilience. Et ce dans l'exercice de leur prérogative pour l'émergence de leur corporation, le tout en adéquation avec les principes directeurs de la tutelle et au bonheur des consommateurs finaux ", a indiqué le président du Conseil d'Administration de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire (Fenacci), Soumahoro Farikou qui a félicité tous les impétrants.

Selon lui, ces personnes doivent percevoir ces consécrations comme une invitation à sans cesse se transcender pour s'améliorer dans le temps et l'espace. "En réalité, nous ne sommes pas en compétition, mais œuvrons en synergie vers une cause commune. Ici les véritables vainqueurs sont le commerce général et l'économie de la Cote d'Ivoire ", a-t-il fait remarquer.

Représentant, le président de l'Assemblée nationale, parrain de cette Nuit de l'excellence, le député Sidiki Konaté a adressé ses remerciements aux organisateurs de cette cérémonie qui fait la promotion de l'excellence, son crédo.