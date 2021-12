Afrique du Nord: 41e session du Conseil des ministres arabes des affaires sociales - Krikou à Ryadh

Alger — La Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou prendra part aux travaux de la 41e session du Conseil des ministres arabes des Affaires sociales, qui se tiendra du 20 au 23 décembre, à Ryadh (Arabie saoudite), a indiqué dimanche, un communiqué du ministère.

La ministre participera à la même période au Forum du programme sur la gestion des transformations sociales (MOST) des ministres arabes des Affaires sociales.

Les participants à cette rencontre organisée par le département des Affaires sociales et de la gestion du développement et des politiques sociales de la Ligue arabe, en collaboration avec le ministère des Ressources humaines et du Développement social du Royaume d'Arabie saoudite, auront à débattre notamment des moyens de lutte contre la pandémie de Covid-19 et ses répercussions sociales, du programme MOST-UNESCO face au Covid19, et de la mise en place d'un plan d'action pour le processus de récupération pour la région du monde arabe, lit-on dans le communiqué.

Le Forum tend également à faciliter l'échange d'expériences entre les Etats arabes en matière de lutte contre la Covid19, à renforcer les politiques sociales, sanitaires et de développement et à soutenir la coopération régionale dans le cadre du programme MOST à l'UNESCO.