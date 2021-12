Algérie: 4e Festival de la poésie des jeunes - Coup d'envoi à Mostaganem

Mostaganem — Le coup d'envoi de la 4e édition du festival national de la poésie des jeunes a été donné, dimanche à Mostaganem, avec la participation d'environ 80 poètes de 36 wilayas.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, initiée sous le slogan "Algérie, un message d'amour et de paix" au palais de culture "Ould Abderahmane Kaki", en présence des autorités locales et des poètes en lice dans les trois catégories du festival, à savoir la poésie en arabe classique (fasih) avec 37 poètes, la poésie "malhoune" (29 poètes) et la poésie en tamazight (12 poètes).

En marge de ce festival de 5 jours, la 4e conférence nationale sur la poésie des jeunes sera organisée à la maison de culture de Mostaganem, avec la participation de professeurs et de chercheurs spécialisés. Ce rendez-vous sera consacré cette année à "la poésie de l'enthousiasme dans la révolution algérienne", a-t-on précisé.

Le programme comprend aussi trois ateliers de formation sur les trois variétés de poésie, ainsi qu'une soirée littéraire et une autre artistique comprenant tous les genres musicaux locaux, en plus d'une sortie touristique et de loisirs à la découverte des monuments historiques et archéologiques de la ville de Mostaganem.

Pour rappel, lors de la dernière édition du Festival, tenu en 2020, les poètes Mahmoud Zaza de la wilaya d'Ouargla a été primé dans la catégorie "Fasih", Mataoui Hocine de M'sila dans le Malhoune et Hocine Dahou d'Oum Bouaghi dans la poésie amazighe. Les poètes d'Ouargla ont occupé les seconde et troisième places dans la catégorie Malhoune et poésie amazighe et les autres prix ont été remportés par les poètes de Ghardaïa, Laghouat, Constantine et Tiaret.

Ce festival, organisé par la DJS locale, en coordination avec l'association des activités des jeunes "Tawasol", vise à sélectionner les jeunes talents dans le domaine de la poésie et littéraire, ainsi qu'à leur encouragement des jeunes poètes et le développement de leur capacités linguistiques et graphiques en plus de la promotion des genres du "Fasih", du "Malhoune" et de la poésie en tamazight.