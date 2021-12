Maroc: Sérénité et responsabilité - L'exemple édifiant servi par l'USFP

Au terme d'une journée marathon de débats constructifs et sereins, le Conseil national de l'USFP a approuvé, samedi dernier, les résolutions de la Commission organisationnelle issue de la Commission préparatoire du 11ème Congrès national, à une très large majorité (201 membres se sont prononcés en faveur du rapport, contre neuf abstentions ), alors que le document politique élaboré par la Commission politique a été approuvé à l'unanimité.

Dans son allocution lors des travaux du Conseil national, tenu en présentiel au siège central du parti à Rabat et auquel ont pris part 210 membres, le Premier secrétaire, Driss Lachguar, a évoqué les défis auxquels est confrontée la cause nationale du Royaume etles provocations incessantes de ses ennemis, exhortant tous les Ittihadis à se mobiliser pour défendre la cause nationale et à faire face à toutes les tentatives et manœuvres des ennemis de notre intégrité territoriale, en particulier celles émanant de nos voisins.

Driss Lachguar a ajouté qu'il faut faire preuve de prudence et contrer toutes"les tentatives de nos voisins, en particulier les récentes tentatives de saper le prochain sommet arabe (prévu en Algérie en 2022) et de créer l'axe du mal en vue de contrecarrer les positions de l'opinion publique internationale favorables à notre cause nationale ".

Lachguar

Les candidatures pour le premier secrétariat seront toutes soumises au Congrès national Il a, par ailleurs, mis en exergue la sagesse et la conscience responsable avec lesquelles" nos frères et amis palestiniens ont agi, déjouant ainsi la conspiration tramée par nos voisins".Il y a lieu de signaler que le régime algérien avait souhaité que le président palestinien Mahmoud Abbass condamne le Maroc durant sa récente visite à Alger où il a été reçu le président algérien. Mais cette manœuvre d'Alger est tombée à l'eau.

Le dirigeant ittihadi a également salué la récente décision du Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe, dont la déclaration finale de sa 42ème session qui s'est tenue mardi à Riyad, a confirmé la constance de la position des pays du Golfe vis-à-vis du Maroc et son intégrité territoriale, soulignant que cette décision est un signal fort aux ennemis du Royaume et que toutes leurs provocations se heurteront inévitablement à la fermeté du peuple marocain.

Par ailleurs, Driss Lachguar a affirmé que le Bureau politique a décidé de commémorer le centenaire de la naissance du leader de l'USFP, feu Abderrahim Bouabid, et ce en vue de préserver la mémoire ittihadie et d'auréoler tous les martyrs et leaders du parti de la Rose. Il a rappelé que vu l'état d'urgence, il a été décidé de soumettre une recommandation au Conseil national du parti dans le but de " constituer un comité de préparation du centenaire de feu Abderrahim Bouabid.

" Si les conditions épidémiologiques le permettent, des invités en dehors du Maroc seront convoqués pour livrer leurs témoignages sur le parcours de Bouabid ", a précisé le dirigeant ittihadi.

Driss Lachguar a également affirmé que cinq candidatures ont été déposées auprès de la direction du parti jusqu'à présent, soulignant qu'il veillera à ce qu'elles soient transmises au prochain Congrès.

El Malki

Nos décisions ne nous sont dictées par personne, nous les devons uniquement à notre conscience collective Pour sa part, HabibEl Malki, président du Conseil national du parti, a affirmé que cette session coïncide avec la commémoration de l'assassinat du martyr Omar Benjelloun survenu le 18 décembre 1975 à Casablanca. Pour cette raison, les membres du Conseil national ont procédé à la lecture de la Fatiha à la mémoire du martyr Omar Benjelloun au début de leurs travaux.

Habib El Malki a expliqué que le succès du prochain Congrès national dépend largement de bons préparatifs organisationnels et logistiques, en particulier dans cette circonstance exceptionnelle liée aux répercussions du Covid-19, ajoutant que l'USFP poursuivra sa lutte pour consolider la justice sociale, l'égalité et la démocratie.

Le président du Conseil national a mis en avant que l'USFP a réalisé des résultats positifs lors des élections du 8 septembre dernier en dépit de toutes les prédictions négatives et les campagnes de désinformation auxquelles notre parti a été soumis, tout en soulignant que ces résultats constituent une lueur d'espoir.

Il a également affirmé que les récentes élections ont montré de nombreux faits. " Ces élections ont révélé que nous avons été victimes de l'utilisation d'argent sale et de pratiques illégales. Elles ont aussi dévoilé le comportement d'un certain nombre de nos militants ", a-t-il précisé.

Dans son discours devant les membres du Conseil national du parti,HabibEl Malki a également appelé à "mobiliser notre intelligence collective et à tirer profit de façon efficace des énergies et compétences dont regorge notre parti".

Il a conclu son intervention en soulignant qu'avec la détermination et la volonté de tous les Ittihadis, "nous serons en mesure d'assurer au prochain Congrès national du parti plein succès", assurant que tous les Ittihadis se rendent compte que "les décisions ne sont dictées par personne, mais sont plutôt dictées par nos consciences".

Chafik

Notre organisation partisane devrait être plus ouverte, plus efficace et efficiente Pour sa part, Mohamed Mouhib a indiqué que la Commission de logistique prévoit deux options : ou bien on organise le Congrès national en distanciel ou bien en présentiel. Cela dépend de l'évolution de la situation sanitaire dans notre pays.

" Le plus important, c'est que toutes les correspondances et démarches administratives pour réserver des centres d'estivage devant accueillir les congressistes ont été faites dans toutes les régions du Royaume ", a-t-il précisé.

Le président de ladite commission a également souligné que celle-ci entamera effectivement à partir de cette semaine la mise en œuvre des résolutions et recommandations de la Commission préparatoire et du Conseil national du parti. " La Commission de logistique a pour but de mettre en œuvre les décisions du Conseil national et garantir les meilleures conditions pour la tenue du prochain Congrès national", a-t-il fait savoir.

Selon lui, la Commission de logistique prévoit trois étapes importantes. La première consiste à l'organisation de débats autour des projets de résolution élaborés par les deux commissions organisationnelle et politique dans toutes les provinces et régions du Maroc.

Dans la deuxième étape, la Commission de logistique veille à fixer la liste des adhérents et à l'élection des congressistes sous la supervision des organes partisans compétents. "Notre devoir est de garantir de bonnes conditions pour que cette étape se déroule en toute transparence et dans un climat de fraternité.Vous avez un rôle important à jouer pour assurer le succès de cette étape", a souligné Mohamed Mouhib en s'adressant aux membres du "parlement" du parti de la Rose.

Concernant la troisième étape, le membre du Bureau politique a assuré que les travaux des deux premiers jours(vendredi et samedi) du Congrès national se dérouleront au niveau de plateformes régionales mises en place à cet effet. Durant cette phase organisée à distance, les congressistes au niveau de chaque région approuveront les rapports moral et financier et les projets de résolution et éliront les membres du Conseil national et des secrétariats régionaux.

Par la suite, les travaux du troisième jour du Congrès(dimanche)se dérouleront en présentiel à Bouznika en présence des membres élus du Conseil national et des secrétariats régionaux pour élire le prochain Premier secrétaire du parti.

Mouhib

Notre but est de garantir les meilleures conditions pour la tenue du prochain Congrès Lors de la réunion du Conseil national du parti qui s'est déroulée dans un climat positif et responsable et de prise de conscience de la nécessité de garantir toutes les conditions pour le succès du prochain Congrès national du parti, Jaouad Chafik, membre de la Commission organisationnelle, a présenté les résultats des travaux accomplis par celle-ci depuis sa création.

Selon lui, les deux résolutions organisationnelles et le cadre référentiel ont été approuvés à une grande majorité par les membres de ladite commission qui a tenu une réunion toute la matinée de samedi dernier.

"Notre philosophie organisationnelle fait partie de notre héritage politique. Les congressistes ne devraient pas traiter de résolutions organisationnelles comme s'il ne s'agissait que de règles et de mécanismes organisationnels, mais cela doit être lié à nos choix politiques, à notre référentiel social-démocrate, et à ce que nous imposent les transformations que le monde connaît (la révolution numérique, l'intelligence artificielle...", a-t-il mis en exergue. Et d'ajouter : " Nous devons adapter notre organisation partisane à ces évolutions afin de la rendre plus ouverte, plus efficace et efficiente".

Pour sa part, Youness Mjahed, rapporteur de la Commission politique, a passé en revue les réunions tenues par ladite commission en présentiel et en distanciel(réunions du 27 novembre et du 2 et 7 décembre), soulignant que ces réunions, qui ont duré plus de 8 heures, ont été marquées par un débat riche et fructueux.

Il a également rappelé que la Commission politique issue de la Commission préparatoire du 11ème Congrès national du parti a organisé conjointement avec la Commission des affaires politiques, institutionnelles et des droits de l'Homme émanant du Conseil national une conférence sur "Le parcours de l'USFP entre participation et opposition".

Par la suite, Youness Mjahed a souligné que les membres de la Commission ont examiné samedi dernier le projet de résolution politique. " 16 personnes ont pris la parole lors de cette réunion ", a-t-il précisé, affirmant que les membres de ladite commission ont approuvé le projet de résolution et que celui-ci sera débattu par les militants ittihadis dans les provinces et les régions avant de le soumettre au prochain Congrès national pour approbation.

Il y a lieu de rappeler que le Conseil national de l'USFP, tenu le 20 novembre courant, a décidé la tenue du prochain Congrès de l'USFP, en présentiel et en distantiel, les 29, 30 et 31 janvier prochain. Il a également décidé à l'unanimité l'amendement de l'article 77 du règlement intérieur en réduisant le délai de la convocation du Congrès national de trois à deux mois, et l'amendement du deuxième alinéa de l'article 80 du règlement intérieur en mettant en place la règle de distribution des congressistes sur la base des voix obtenues lors des dernières échéances électorales.