Algérie: Coupe Arabe de la FIFA-2021 - Une marée humaine célèbre le sacre des Verts dans l'Est du pays

Constantine — Une marée humaine composée essentiellement de jeunes a célébré, samedi soir, dans la liesse, la victoire de l'Algérie qui a remporté la Coupe arabe de la FIFA-2021 face à la Tunisie (2-0), après un match passionnant qui a tenu en haleine les supporters des Verts.

A Constantine, des centaines de jeunes ont célébré ce titre, au centre-ville, dans une ambiance de liesse indescriptible, criant leur joie en brandissant l'emblème national.

La même ambiance a été créée par les jeunes à la circonscription administrative Ali Mendjeli, et dans les communes d'El Khroub, Ain Smara et Hamma Bouziane notamment, en scandant "One, two, three viva l'Algérie" et des chants à la gloire des Verts, accompagnés de feux d'artifice et de fumigènes.

La ville de Khenchela a également vibré au rythme d'une ambiance hystérique, avec des cortèges de voitures parcourant les rues et les ruelles de la ville sur de fond de klaxons à volonté et de chants à la gloire des Fennecs, au milieu des feux d'artifice, des fumigènes et du baroud au niveau de la place Abbas Laghrour et tout au long de la route de Babar.

De leur côté, les citoyens de la wilaya de Mila, notamment les jeunes, ont sillonné les artères de ses communes, hissant le drapeau national en scandant "One, two, three via l'Algérie" dans une ambiance de liesse, à l'instar de la ville d'Ain Beida (26 km à l'Est d'Oum El Bouaghi), où la foule a envahi les rues de la ville pour célébrer la victoire des Verts, sur fond de klaxons et de youyous.

Les mêmes scènes de joie ont été constatées dans les wilayas de Annaba, Skikda et Souk Ahras où les artères ont été également envahies par les supporters des Fennecs, pour célébrer la victoire de l'Algérie, remerciant les joueurs pour leurs efforts et pour le bonheur qu'ils ont apportés aux Algériens.

La liesse a également envahi les rues de la ville de Tébessa, où la foule nombreuse a exprimé sa joie après la victoire héroïque des guerriers du désert.

Des supporters de tous âges sont ainsi sortis dans les rues, hissant le drapeau national et scandant de nombreux chants à la gloire des Verts au milieu des klaxons et des youyous.

La liesse populaire a été aussi indescriptible à Sétif, où des milliers de supporters ont fêté dans la joie ce sacre depuis le boulevard de l'ALN jusqu'à la mythique place d'Ain Fouara en passant par les quartiers populaires de Bel Air et Tanga.

A Guelma, des voitures drapées aux couleurs nationales ont sillonné les boulevards de la ville en composant de longs cortèges au milieu des klaxons et des supporters sortis en masse pour célébrer la Coupe arabe remportée face à la Tunisie.

A Biskra et Batna, la liesse et la joie étaient également au rendez-vous, où une vague déferlante de joie a envahi les rues de ces villes pour fêter la victoire des guerriers du désert.