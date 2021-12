Congo-Kinshasa: Présence présumée de la Police rwandaise dans l'Est de la RDC - Police Nationale Congolaise - Le Lieutenant-Général Amuli Bahigwa rejette en bloc les allégations

Samedi 18 décembre 2021, en début d'après-midi, le Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise, PNC, le Lieutenant-Général Amuli Bahigwa, a tenu un point de presse au Commissariat Général de la PNC à Kinshasa, dans le but d'éclairer les lanternes l'opinion sur les vraies raisons de sa rencontre avec le Chef de la police rwandaise, lors de son voyage officiel à Kigali, au Rwanda, en date du dimanche 12 décembre 2021.

Au cours de son intervention, le Lieutenant-Général Amuli Bahigwa a démenti formellement toutes ces allégations émanant de source qu'il a qualifiée de " peu crédible ", se répandant comme une trainée de poudre et attribuant cette visite officielle à une passation d'accord entre la RD. Congo et le Rwanda, afin d'inviter la police rwandaise dans la partie Est pour mener des opérations conjointes aux côtés de la PNC, comme c'est le cas, depuis quelques temps, avec l'armée ougandaise, l'UPDF, et les FARDC.

S'étalant sur le bien-fondé de son voyage officielle à Kigali, le Commissaire Général de la police a précisé, en effet, que la PNC fait partie de plusieurs structures de coopération policière, parmi lesquelles, la Régionale de Coopération des Chefs de Police d'Afrique de l'Est, EAPCO en sigle, dont il est, du reste, le président en exercice pour un mandat d'une année.

Le Rwanda étant un pays membre de l'EAPCO, c'est donc dans le cadre de sa tournée régionale, qui a commencé au siège de l'EACO à Nairobi au Kenya, que le Commissaire Général Amuli, dans sa casquette de Président de cette structure, s'est aussi rendu au Rwanda, pour s'entretenir avec son homologue rwandais.

A l'ordre du jour de ces échanges fructueux, entre lui et son homologue de la police rwandaise, trois points importants sont à retenir.

D'abord, il s'est imprégné de l'état de lieu sur la criminalité transfrontalière au Rwanda, sur les différentes stratégies déjà en mises en place pour anticiper et réagir efficacement, et sur les améliorations à apporter à ces différents plans d'action.

Puis, il a visité le Collège d'Excellence appartenant à l'EAPCO, qui forme des policiers provenant de divers pays (Tanzanie, Kenya, etc.), dont les candidatures ont été portées par leurs nations respectives.

Et, enfin, les procédures d'extradition étant naturellement de longue haleine, au cours de sa mission à Kigali, il a mis en avant la coopération entre les deux pays, pour privilégier la procédure de remise de police à police, qui permet de traiter rapidement les affaires criminelles transfrontalières.

Dans la foulée, le Commissaire Général de la police nationale a confié avoir nourri l'ambition de faire profiter à la RDC, des résultats probants découlant de l'exercice de son mandat à la tête de l'EAPCO, en œuvrant pour que l'Académie de Police de Kipoko, encore en construction ici même, au pays, soit une académie à vocation internationale, à l'instar de ce collège d'excellence axée sur la stratégie basée au Rwanda.

Appel à la vigilance

En raison de ce malentendu inutile alimenté par la volonté nuisible de créer un sentiment de panique générale, le Lieutenant-Général Amuli Bahigwa, le Commissaire Général de la PNC a, enfin, exhorté la population congolaise à la prudence, mais aussi et surtout, à rester confiante en la police nationale qui ne s'écartera jamais de son mandat constitutionnel.

"Nullement et nulle part, nous avons fait allusion à une présence des forces de police rwandaise en RDC", a-t-il martelé, avant de renchérir en disant que "la Police Nationale Congolaise est capable d'accomplir ses missions régaliennes, comme il faut, en sécurisant nos compatriotes congolais, et même tous ceux qui ont choisi la République Démocratique du Congo, comme leur pays de résidence et ce, sans l'apport physique de la police rwandaise, ou d'une autre police, quel qu'il soit".