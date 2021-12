Angola: La première dame organise le Noël de la solidarité

Luanda — Plus de 100 enfants des maisons et centres d'accueil de la province de Luanda se sont réunis vendredi dans le jardin du palais présidentiel de Cidade Alta, dans le cadre du Noël de solidarité organisé de la première dame de la République, Ana Dias Lourenço.

L'événement, qui s'est déroulé dans le cadre du projet dénommé Roda do Amor (Roue de l'amour), a débuté par une visite guidée et les petits ont chanté, dansé, joué et reçu des jouets du couple présidentiel.

Dans le même cadre, ils ont présenté des chorégraphies et déclamé des poèmes, avant que le couple présidentiel ne coupe le gâteau.

La première dame, accompagnée du Président João Lourenço, a déclaré qu'en raison de Covid-19, il n'était pas possible de rassembler un plus grand nombre d'enfants des institutions de Luanda et d'autres provinces.

" Mais je voulais être avec vous. Ça n'a pas été facile pour moi de rester si longtemps sans cette belle rencontre avec vous. Je suis très heureuse parce que vous êtes dans mon cœur, même si je ne peux pas vous embrasser ", a déclaré Ana Dias Lourenço.

Présentant ses vœux de Noël à toutes les familles angolaises, l'épouse du Président de la République a exprimé son désir d'embrasser à nouveau les enfants en 2022.