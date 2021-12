Angola: Le pays réaffirme la lutte contre la corruption

Luanda — La République d'Angola a réaffirmé samedi, à Istanbul, en Turquie, son engagement à moraliser la société et à lutter contre la corruption, en vue du développement du pays.

S'exprimant lors du troisième Sommet Turquie-Afrique, le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, a souligné que l'engagement de l'Exécutif angolais s'étend à d'autres défis.

Il s'agit de la diversification de l'économie, de la promotion de la production nationale et de l'ouverture du pays aux investissements étrangers.

Le représentant du Gouvernement, qui s'exprimait au nom du Président João Lourenço, a déclaré que pour que ces objectifs soient atteints, il est essentiel de créer un bon environnement des affaires.

"C'est ce que fait la République d'Angola", a souligné le ministre d'Etat, ajoutant que l'Angola offre aux investisseurs une stabilité politique, économique et sociale.

Lors de la réunion, à laquelle a assisté le Chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, Adão de Almeida a déclaré que l'Angola salue la vision du renforcement de la coopération entre la Turquie et les différents États africains.

Dans le cadre de cette coopération, il a indiqué que l'Angola défend une structure de coopération capable de faire de l'Afrique une place d'exportation de produits finis et pas seulement une zone d'exportation de matières premières.

" Nous défendons donc que nous parvenons à attirer de plus en plus d'investissements sur le continent africain et dans différents domaines ", a-t-il souligné.

Dans son discours, le ministre d'État a rappelé que le pays valorise les investissements dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures.

Adão de Almeida a aussi mis en relief le souhait de l'Exécutif angolais de travailler ensemble pour établir une industrie pharmaceutique en Angola, afin d'augmenter la production de médicaments et de vaccins en Afrique.

A cette occasion, il a réitéré la nécessité pour le monde d'améliorer la stratégie de lutte contre la pandémie de Covid-19, garantissant un accès plus facile et plus équitable aux vaccins pour les pays africains.

L'événement a réuni, entre autres, le Chef de l'État de la République Démocratique du Congo (RDC) et président en exercice de l'Union Africaine, Félix Tshisekedi, ainsi que le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat.