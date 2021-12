Cote d'Ivoire: Personnes handicapées - La signature d'un décret d'orientation préconisée

La coordination des organisations de personnes handicapées du Haut-Sassandra (COPHAHS) a organisé ce samedi 18 décembre 2021, la célébration de la journée internationale pour la promotion des droits des personnes handicapées. Cette cérémonie placée sous le thème : " Leadership et participation des personnes handicapées vers un monde post Covid-19 inclusif, accessible et durable, a été l'occasion pour Kouakou Amani Lazare, président de la COPHAHS de plaider pour la signature d'un décret d'orientation en faveur des personnes handicapées pour assainir le milieu et faciliter leur prise en charge.

" Cela garantira une inclusion et intégration totale et durable des personnes handicapées ", a-t-il dit.

Selon le président, cette célébration vise à éveiller la conscience des autorités et de la communauté sur les conditions de vie des personnes handicapées en cette période de pandémie Covid-19.

" Il faut donc des réponses spécifiques adaptées à la situation des personnes handicapées. Ce qui n'est pas actuellement dans notre pays et particulièrement dans notre région ", a-t-il lancé.

Tout en reconnaissant les efforts qui ont été faits par le gouvernement, il a invité les autorités à prendre des mesures qui permettraient aux personnes handicapées d'avoir une vie décente dans l'avenir Post- Covid-19.

D'où la prise en compte dans les budgets des instances des besoins des personnes handicapées.

Pour sa part, Diabaté Moussa, représentant le président de la fédération des réformateurs émergents de Côte d'Ivoire section Daloa, Monsieur Mohamed Kanté a appelé toute la communauté internationale à se mobiliser pour que les personnes handicapées puissent contribuer activement à répondre à la crise et à inventer ensemble de nouvelles perspectives possibles.

" Au nombre d'un milliard, les personnes en situation de handicap forment un des groupes les plus exclus de la société et comptent parmi les plus durement touchées par la crise actuelle, en termes de décès du fait de leur vulnérabilité " , a-t-il regretté.

Notons que 1553 personnes handicapées ont été identifiées dans la région du Haut-Sassandra.