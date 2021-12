Burkina Faso: Assemblée nationale - Le Premier ministre, Lassina Zerbo, sollicite le soutien des députés

Le Premier ministre burkinabè, Lassina Zerbo, a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, le vendredi 17 décembre 2021, à Ouagadougou. Le chef de l'exécutif a également eu une brève séance de travail avec des présidents de groupes parlementaires.

Le nouveau Premier ministre burkinabè, Dr Lassina Zerbo, veut se rapprocher davantage du peuple à travers ses représentants. C'est ce qui a justifié la visite du chef du gouvernement au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, le vendredi 17 décembre 2021. En effet, au regard des impératifs et de la prépondérance des défis à relever, les deux autorités ont indiqué qu'il est de bon ton de s'épauler mutuellement dans l'intérêt supérieur de la Nation. A cela, les deux personnalités ont pu échanger en urgence sur la situation nationale et le perfectionnement des relations des deux structures sans pour autant enfreindre aux principes de séparation des pouvoirs.

Nommé le 10 décembre 2021, le Premier ministre, Lassina Zerbo, après sa prise de fonction le 13 décembre, a reconnu être déjà sur le terrain des prises de contact avec les institutions. A l'issue de la prise de contact avec les ministres, le chef du gouvernement a insisté sur le changement de paradigme annoncé par le président du Faso, et a soutenu avoir compris le message du peuple. Ainsi, son audience à la Représentation nationale témoigne de cette volonté manifeste " d'être à l'écoute du peuple et le servir ", a-t-il dit. C'est pourquoi, il a choisi l'institution parlementaire pour sa première sortie officielle. " Être proche du peuple, c'est être proche des parlementaires. Parce que, ce sont eux qui représentent le peuple ", a insisté Lassina Zerbo, à sa sortie d'audience. Selon lui, être au service du peuple renvoie au devoir du gouvernement de répondre aux besoins pressants des populations des villes et campagnes.

Servir le peuple

Et, a ajouté l'hôte du président Sakandé, il faut rester fidèle aux fondamentaux d'une vision politique proclamée et qu'il reste à mettre en œuvre. " Nous sommes au service du peuple à travers le programme du président du Faso. Parce que c'est lui qui a été élu et c'est lui que nous servons pour mieux servir le peuple ", a-t-il poursuivi. Ainsi, en attendant sa déclaration de politique générale prévue pour le mois de janvier 2022, le Premier ministre a pu, via cet entretien suivi d'une séance de travail avec les présidents des groupes parlementaires, touché du doigt le fonctionnement du Parlement. Ainsi, il a dit rester convaincu qu'améliorer la qualité du travail entre les deux institutions peut contribuer à mieux servir le pays.

" Nous allons travailler conjointement et corriger un peu quelques tirs pour mieux servir cette Nation qui nous est chère, mais surtout mieux se reconstruire ", a-t-il dit. Le Président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé a rassuré son hôte, du soutien des députés et de tout l'appareil parlementaire. " Nous sommes disposés à vous accompagner dans la réussite de votre mission. Et cela se fera dans le strict respect de la séparation des pouvoirs ", a dit M. Sakandé. Ce dernier a également reconnu que le pays est en " guerre ", en situation de lutte acharnée contre le banditisme et le terrorisme. Face à une telle épreuve, le président de l'AN a recommandé la cohésion, l'unité des forces et la mutualisation des efforts. Et, c'est dans cette dynamique que les portes du parlement sont grandement ouvertes au chef du gouvernement, a-t-il confié.

Après l'Assemblée nationale, la prochaine étape de visite du Premier ministre, dans les jours à venir, va concerner certaines institutions et les sites des déplacés internes. Pour l'hôte du président de l'Assemblée nationale, il est nécessaire de constater de visu les souffrances du peuple sur le terrain, s'approcher des déplacés, comprendre leurs problèmes et améliorer leurs conditions de vie.