Cote d'Ivoire: Dédicace/Jean-Louis Lobé présente "Cas et Conseils sur le bail d'habitation" en bande dessinée

Expert en droit immobilier, Jean-Louis Lobé est l'auteur de "Cas et conseils sur le bail d'habitation " Tome 1 et 2. La présentation de ces ouvrages a eu lieu le vendredi 17 décembre 2021, à l'hôtel Palm Club.

" Cas et conseils sur le bail d'habitation, sont des ouvrages qui représentent en forme de bande dessinées des cas vécus ou des cas que vivent les locataires et bailleurs dans le cadre de la location ", a expliqué l'auteur qui, dans la réalisation des deux tomes, a abordé 30 cas relatifs à la formation du contrat tels que la forme du contrat de bail, le lieu de son enregistrement, la fixation du loyer et sa révision, la reprise des lieux et la question des démarcheurs.

Le tome 2 présente 40 cas concernant l'exécution du contrat et sa rupture, entre autres, la charge de travaux, les cas de cession et de sous-location, le cas de vente et de décès et la poursuite du bail, etc. Outres ces cas, l'auteur Jean-Louis Lobé donne des conseils avisés et appuyés par des dispositions du code de la construction et des lois applicables à la situation.

Pour l'auteur, l'habitation demeure le deuxième besoin de l'homme après la nourriture, mais bon nombre d'ivoiriens ignore leurs droits et devoirs en tant que bailleurs et locataires. C'est à juste titre qu'il a jugé bon d'écrire ces ouvrages pour apporter de la lumière sur ceux que sont les droits et devoirs des bailleurs ou propriétaires et ceux des locataires afin de faire cesser toute forme d'abus pour promouvoir l'Etat de droit.

Concernant les motifs sur le choix de la bande dessinée, Jean-Louis Lobé, a indiqué que parler à travers l'image est un vecteur puissant de communication dans un domaine redouté de la population qu'est le droit. " Rendre accessible le droit de bail dans un langage aisé, relève d'une grande importance ", s'est-il justifié.

Notons que " Cas et conseils sur le bail d'habitation " est paru en 2021, aux éditions Jean-Louis Lobé.