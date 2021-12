Madagascar: Miarakap - Un soutien aux PME et Start-ups

Miarakap est la première société d'investissement à impact dédié au financement et à l'accompagnement des Petites et Moyennes En treprises (PME) et des Start-ups à fort potentiel à Madagascar.

Cofondée en 2017 par Investisseurs & Partenaires (I&P), Emmanuel Cotsoyannis et un groupe d'investisseurs malgaches, Miarakap apporte du capital et de l'accompagnement à des entrepreneurs ambitieux et responsables pour les soutenir dans la réalisation de leurs projets de croissance.

Miarakap prend des participations minoritaires au capital d'entreprises à fort potentiel de croissance, pour des montants unitaires compris entre 100 millions et 2 milliards d'ariary, et apporte à ses participations un soutien stratégique, managérial et technique. En tant qu'acteur de l'investissement à impact, Miarakap se donne pour mission de maximiser son impact économique, social et environnemental à travers ses prises de participations, et contribuer au développement malgache.