Madagascar: Rallye CT Motors - Mika et Fafah sacrés champions

Vainqueur du Rallye CT Motors, hier, Mika est sacré champion de Madagascar " pilotes ". Son coéquipier, Fafah, était déjà assuré du titre " copilotes " avant cette dernière manche de la saison.

QUELLE domination ! Mika Rasoamarom aka et Fabrice Rasata (Peugeot 208 R5) ont signé leur cinquième victoire de l'année, hier, à l'issue du Rallye CT Motors. Ils ont survolé cette septième et dernière manche de l'année avec neuf temps scratch. Ce résultat permet à Mika de porter son cumul à 388 points, d'après les calculs officieux. Il s'impose ainsi au championnat " pilotes ". Pour sa part, Fafah était déjà assuré du titre " copilotes " avant cet ultime rendezvous.

Ce Rallye CT Motors a débuté par un duel avec Frédéric Rabekoto et Mick Ratrimoarinosy (Subaru Impreza R4), samedi. Les deux équipages se son t rendus coup pour coup, avec trois scratch chacun à l'issue des six premières spéciales. Mais dans l'après-midi, Mika et Fafah ont pris l'ascendant. Ils ont aligné deux autres chronos de référence dans l'ES7 et l'ES8. Ils occupaient ainsi la première place à l'issue de l'Étape 1, avec une avance de 13,2 sec sur leurs rivaux. En passant, cette Étape 1 a été fatale pour Mathieu Andrianjafy et Andry Tahina Rakotomalala (Subaru Impreza M12 ). Ils ont été obligés de jeter l'éponge en raison d'un souci mécanique.

Magnifique

ZZM étant out, le titre se jouait donc entre Mika et Fred. Comme la veille, le pilote de la 208 a pris le meilleur sur son adversaire au cours de l'Étape 2. Quatre nouveaux meilleurs temps, dont celui de la Power Stage, lui ont permis de se mettre définitivement à l'abri. Il a terminé avec un cumul de 1:54:47,2. Soit 27,2 sec de mieux que son adversaire direct.

Mika entre dans les an-nales avec cette consécration. Il devient le plus jeune lauréat depuis la création du championnat de Madagas-car de rallye. Et ce, dès sa première saison. L'émotion était bien évidemment au rendez-vous, à l'arrivée finale sur le parking de Gifi Andra-haro : " On est sacré au terme de notre première saison. C'est juste magnifique ! Merci au Tout Puissant, merci à mes parents et merci à tous mes proches ". Comme cité précédemment, l'équipage de la Peugeot 208 a gagné à cinq reprises. Mika et Fafah ont remporté le Rallye Vakinankaratra (juillet à Antsirabe), le Rallye du Boeny (août à Mahajanga), le Tour de Tana (septembre à Antananarivo), le Rallye Passion (novembre à Antsirabe) et donc le Rallye CT Motors de ce week-end à Antananarivo. Ils méritent amplement leur couronnement vu leur mainmise.