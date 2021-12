Sénégal: Senghor, un mécène de la culture

"La culture est au début et à la fin du développement". Cette célèbre citation de Léopold Sédar en dit sur l'importance et la considération que Léopold Sédar Senghor avait pour la culture et la création artistique. A travers la création d'établissements culturels et d'autres infrastructures dédiées à la culture, le premier président du Sénégal a fait de la culture un facteur de développement économique et social.

Son amour pour l'art et la culture en général était connu de tous et s'est manifesté partout. Devenu Président de la République en 1960, Léopold Sédar Senghor a mené une politique culturelle volontariste à travers la mise en place de beaucoup d'institutions d'actions culturelles, entre autres initiatives, qui ont permis le rayonnement du Sénégal à l'étranger. Ce, jusqu'en 1980. Premier africain agrégé en grammaire, essayiste, poète, un des pionniers de la " Négritude ", Léopold Sédar Senghor a été un mécène des beaux-arts et de la culture. On lui doit la création de l'Ecole des Beaux-arts de Dakar en 1977 à travers une réforme de l'Institut national des arts.

" L'Institut national des Arts comprenait le conservatoire national de musique, de danse, d'art dramatique pour la formation des musiciens à l'instar des conservatoires du monde entier : France, ex-URSS, Etats-Unis, selon Senghor. Cette école avait pour fonction de mettre en valeur sur le plan national, universel : la musique négro-africaine, la musique sénégalaise, la musique traditionnelle ; enseigner suivant une méthode codifiée, nos instruments traditionnels ; Chorégraphie et danse (classique, négro-africaine et variétés) ", lit-on dans un texte écrit par l'historienne Penda Mbow intitulé " l'Accueil de l'Afrique à la pensée de Senghor ".

Auparavant, en avril 1966, le Président Léopold Sédar Senghor avait organisé le premier Fesman (Festival mondial des arts nègres) à Dakar. Ce grand rendez-vous culturel avait réuni de grands noms de la culture, des artistes, des peintres, des diplomates, des chefs d'Etat, entre autres. Elle avait permis de mettre en lumière les productions artistiques des africains. C'est aussi à Senghor qu'on doit la Manufacture nationale de tapisserie crée en 1966 devenue les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs en 1973. Son rôle consistait à promouvoir l'art sénégalais. Le Théâtre national Daniel Sorano du nom du comédien franco-sénégalais, porte aussi l'empreinte de Senghor. Il a été inauguré en 1965 et la saison théâtrale s'était ouverte par une tragédie en wolof consacrée à Lat Dior. Sous la présidence de Senghor, la création sénégalaise a connu un très grand succès.

"L'ancien président-poète fixera même le prix du mètre-carré de tapisserie à 400 mille FCFA, un montant qui à l'époque n'était pas très loin du salaire d'un haut-fonctionnaire de la République. Léopold, c'était aussi l'achat régulier d'œuvres d'art pour le patrimoine de l'Etat, œuvres devant décorer les bureaux des ministères et des services importants de la nation. Le Protecteur des arts avant la lettre fera même voter une loi : la Loi du 1% qui consiste à affecter 1% du budget de construction des bâtiments publics, ou recevant du public, à la décoration extérieure et intérieure", rapporte un article intitulé "De l'art traditionnel à l'art contemporain, l'évolution des arts sénégalais".

Au temps de Senghor aussi, des œuvres d'art sénégalais décoraient les bureaux des ministères et beaucoup d'autres services publics. En effet, avec Senghor, beaucoup d'artistes sénégalais ont connu une promotion en vendant l'image du pays. On peut citer le défunt tambour major, Doudou Ndiaye Coumba Rose. Léopold Sédar Senghor avait aussi mis en place le Commissariat aux expositions à l'étranger, les Nouvelles Éditions africaines, le Bureau sénégalais des Droits d'Auteur etc.