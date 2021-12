Afrique: CAN 2021 - Le message fort de Patrice Motsepe

Patrice Motsepe reste confiant à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré de fortes pressions pour un report, le président de la CAF, actuellement au Cameroun, donne des signe d'espoir.

Arrivé ce lundi au Cameroun, le président de la CAF va sûrement permettre aux africains d'avoir une idée claire sur la tenue ou non de la compétition. Dans sa première déclaration à la presse, le patron du football africain s'est voulu rassurant.

"Notre maison est une maison pour l'Afrique. Nous allons parler aujourd'hui et on vous fera un retour. Nous sommes très clairs en termes d'engagement de faire de la CAN au Cameroun un succès... On vous donnera plus de détails demain quand on aura discuté, mais je suis très confiant. On travaille ensemble avec le Cameroun, qui est une nation fière du football. Nous avons rendu le Cameroun et l'Afrique fiers et je suis confiant sur le fait que, dans nos réunions d'aujourd'hui et demain, nous pourrons venir vers vous et donner à l'Afrique et au monde la confiance que nous avons à travers l'engagement envers notre peuple, au Cameroun, et l'engagement pour le développement du football en Afrique" a déclaré le président de la CAF, Patrice Motsepe à son arrivée à Cameroun.