Gabon: Discours à la Nation du Chef de l'État - Les attentes de la Jeunesse

Emmanuel

Obakamba Ombana fait une proposition de loi au Président. Une Proposition de l'adoption prochaine d'une loi fixant l'accès des jeunes aux marchés publics jusqu'à concurrence de 30%.

Franceville, le 07 Décembre 2021

Les Junior - Entreprises, Révélateurs d'Esprit

d'Entreprise " Apprentissage par la pratique ".

A

Son Excellence, Monsieur le Président de la République,

Chef de l'Etat, Ali BONGO ONDIMBA

Objet : Proposition de l'adoption prochaine d'une loi fixant l'accès des jeunes

aux marchés publics jusqu'à concurrence de 30%.

Excellence, Monsieur le Président de la République,

Nous voulons avant tout vous remercier pour toutes les activités menées et en cours en faveur de la jeunesse gabonaise dans le cadre de ce septennat qui leur est dédié.

Nous sommes bien conscients de la charge importante de travail que vous avez afin de mener à bien toutes ces activités qui sont inscrites dans le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) en général, et les plans d'ajustement sectoriels et autres programmes en particulier.

Mais nous voulons aussi vous solliciter afin que vous puissiez réactiver les activités liées à la promotion de l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes dans les marchés publics.

Excellence, Monsieur le Président de la République,

Dans quelques jours et comme chaque fin d'année, vous vous prêterez à un exercice républicain, celui de vous adresser à vos compatriotes dans le cadre de votre adresse à la nation au moment où s'écouleraient sur le sablier du temps les dernières heures de l'année 2021, et à cet effet, des nombreuses attentes de vos compatriotes sur des pistes de solutions perspectives pour l'année 2022 aux problèmes qui minent leur quotidien dans tous les pans de la société et qui concernent toutes les tranches d'âge seront suspendues à vos propos.

Parmi celles qui concernent les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets d'entreprises en particulier, victime de la pandémie de la Covid-19 et dont vous aviez fait mention dans votre adresse à la nation le 31 décembre 2020 : " ... parmi ceux d'entre nous qui ont été les plus affectés par l'épreuve de la 'COVID-19' que nous venons de traverser, ce sont nos jeunes. Nos jeunes qui ont été retardés dans leur entrée sur le marché du travail... ! Or, c'est sur ces jeunes que repose l'avenir d'un pays, d'une nation. 2021 doit être l'année du rattrapage. L'occasion de jeter les bases d'un Gabon nouveau. Un Gabon qui offre à ses jeunes de véritables perspectives d'avenir, car ce que nous faisons pour eux, nous le faisons aussi pour nous ".

Et c'est fort de cela que nos attentes entre autres, sont formulées vers la l'adoption dans votre adresse à la nation, d'une loi fixant l'accès des jeunes aux marchés publics jusqu'à concurrence de 30%, comme ce fut le cas pour la loi n°9/2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques avec pour objectif d'accroître la participation directe et active des femmes et des jeunes à la vie politique et garantir leur représentativité au parlement, dans les conseils locaux et bureaux des assemblées électives.Chose que nous avons salué, mais il n'y a pas que des jeunes politiciens !

Excellence, Monsieur le Président de la République,

Le sous-secteur des marchés publics occupe une place non négligeable dans l'économie de notre pays et représente une part importante des débouchés pour les entrepreneurs. Les résultats des performances enregistrées ces dernières années sont le fruit du dynamisme imprimé par les autorités de ce secteur en matière d'assainissement des finances publiques et de l'ouverture des marchés publics à tous les acteurs de la vie socioéconomique.

Cependant, cette opportunité de débouchés est depuis toujours peu accessible aux jeunes du faite de leur ignorance sur les opportunités de ce secteur et les outils d'accès jugés très complexes et procéduraux.

Nous sollicitons donc votre implication afin de relancer et remettre sur les rails, les activités de la jeunesse entre autres par l'adoption de la loi fixant l'accès des jeunes aux marchés publics jusqu'à concurrence de 30%, qui pour nous en tant que réseaux des jeunes, sont des activités qui comptent et qui nous boostent dans nos projets et dans nos réalisations.

Nous vous savons très impliqué parce que nous suivons vos activités aussi bien sur les chaînes de télévisions nationales et internationales, qu'à travers les réseaux sociaux.

Nous osons croire que notre courrier permettra de relancer un certain nombre de choses, et vous réitérons nos remerciements pour tout ce que vous avez déjà fait pour la jeunesse au Gabon.

En espérant une réponse favorable de votre part, nous vous prions d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre entier dévouement.

PROPOSITION DE LOI : fixant l'accès des jeunes aux marchés publics jusqu'à concurrence de 30%

Présentée par Emmanuel OBAKAMBA OMBANA

Président de la Junior Entreprise Conseil (JEC), Ecrivain, Consultant agréé et point focal Gabon de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les question de promotion de l'emploi des jeunes dans les situations de fragilité (Contexte de Covid-19), Expert Junior Certifié FAO (Nation-Unies) / UA (Union Africaine) en Entrepreneuriat des Jeunes dans les chaînes de valeur agricole.