Gabon: Rentrée littéraire des Éditions Amaya et valorisation de la culture gabonaise

Les Editions Amaya ont effectué leur rentrée littéraire 2020-2021 ce vendredi 17 décembre 2021 à Libreville sous le thème : "Culture et tradition : L'Afrique à la croisée des chemins".

Cette rentrée littéraire 2021 a vu la présentation d'une quinzaine d'ouvrages, parmi lesquels, le très attendu tome 2, des mémoires posthumes de Philibert Bongo Ayouma, "Le Dernier Combat".Ce rendez-vous Littéraire a été organisé conjointement avec la Fondation Philibert Bongo Ayouma pour la Culture, l'Éducation et la Santé ; et l'Agence de Tourisme et d'Évènementiels Amaya Mokini. Médecin de formation et passionnée de littérature, la Directrice générale des Editions Amaya, Dr Solange Andangui Bongo Ayouma se satisfait de ce rendez-vous de la littérature et de la culture.

Ils sont venus nombreux, les amoureux de belles lettres. Ils ont répondu à l'appel de la rentrée littéraire des Editions Amaya qui a eu pour thème : "Culture et tradition : L'Afrique à la croisée des chemins". La thématique choisie pour cette année selon , la Directrice générale des Editions Amaya, Dr Solange Andangui Bongo Ayouma ,"souligne le tiraillement de notre continent, écartelé entre modernisme et tradition ; et qui oscille entre le spectre de l'aliénation culturelle, et la sauvegarde de ses valeurs authentiques ; faute d'avoir trouvé un modèle de développement qui lui est propre".

Le public venu nombreux, a pu assister, dans un cadre adapté à la thématique, à la présentation d'une quinzaine d'ouvrages. Parmi lesquels, le très attendu tome 2, des mémoires posthumes de Philibert Bongo Ayouma, "Le Dernier Combat" ; ainsi que d'autres nouveautés, telles que : "Kébayo le dernier des Nubiens", de Marcus Boni Teiga ; "Albert Schweitzer, Un casque parmi les masques", de Mama Ndiadé et Cheikh Sydia Ndiaye, ou encore, "Dans le jardin du Père", de Okoumba-Nkoghé ; et "Larmes sur la route de Lekeï" de Gustave Bongo.

Il faut rappeler à des fins utiles que Philibert Bongo Ayouma est un homme politique, diplomate, haut fonctionnaire et humaniste gabonais. Il est né en 1934 et décédé en 2014. Il fut l'un des piliers de l'histoire du Haut-Ogooué et du Gabon moderne. Pionnier dans de nombreux domaines, il œuvra activement toute sa vie durant, dans les secteurs clés de l'éducation, de l'enseignement et de la culture. Ces actions sont poursuivies de nos jours par la fondation qui porte son nom.

Cette rentrée littéraire des Editions Amaya a été l'occasion pour la littérature et la culture de se tenir la main dans la main. La culture s'est invitée à cet événement. Lequel a été rehaussé par la présence d'artistes et de musiciens. "Comme pour toutes les manifestations culturelles organisées par les Editions Amaya qui souhaitent par ce biais, valoriser les autres formes d'expressions artistiques et culturelles" fait savoir la Directrice Générale, Dr Solange Andagui Bongo Ayouma.

"C'est ici l'occasion de souligner l'importance de la culture dans le développement d'un pays", note t-elle. "Et par voie de conséquence, l'importance de la littérature, qui à ce jour demeure encore, malgré les efforts fournis, le parent pauvre du patrimoine immatériel gabonais" poursuivra t-elle. Comme l'a si bien dit Victor Hugo : " Ouvrez des écoles, et vous fermerez des prisons ! " .Pour cette amoureuse de la littérature, le développement d'un pays, passe nécessairement par une bonne instruction. Et les ouvrages de référence que sont les livres d'enseignement, s'appuient volontiers sur les œuvres littéraires pour illustrer et diversifier les sources d'apprentissage.

Il faut aussi rappeler que la littérature jeunesse était aussi de l'événement. Des albums illustrés, des recueils de poèmes, et des ouvrages documentaires. Ce qui montre l'importance que la maison d'édition, connue pour l'organisation de concours littéraires et ateliers d'écriture, accorde à l'éveil culturel de la jeunesse, à travers les nombreuses collections qui leur est dédiée. La littérature gabonaise a encore de beaux jours devant elle.