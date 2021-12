Congo-Kinshasa: Diplomatie - Félix Tshisekedi et Charles Michel échangent sur le prochain sommet Afrique-UE

Dans le cadre des préparatifs du sommet Union africaine (UA)- Union européenne (UE) de février 2022 et du renforcement du partenariat stratégique, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'UA, a échangé avec le président du Conseil de l'UE. Ce sommet se tiendra sous la présidence française de l'UE.

La rencontre a eu lieu à Bruxelles, en Belgique. Le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo a eu des échanges avec Charles Michel sur le renforcement du " partenariat stratégique " entre l'UA et l'UE. Ont également pris part à cette rencontre, organisée en prélude au sommet UA-UE de février 2022, les présidents Macky Sall du Sénégal, prochin président en exercice de l'UA (202-2023); Paul Kagame du Rwanda; Moussa Faki Mahamat de la Commission de l'UA ainsi que Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF). Organisée à l'initiative du président du Conseil européen, cette rencontre de travail de haut niveau portait sur " le renforcement du partenariat stratégique UE-UA ", précise la présidence congolaise.

L'UE est l'un des partenaires privilégiés de l'Afrique. La relation Afrique/UE est une priorité clé. " La Belgique et l'UE sont déterminées à porter notre partenariat au niveau supérieur ", a souligné un responsable européen. Le sommet UE-Afrique se tiendra en présentiel - si les conditions santiaires le permettent. Il réunira les dirigeants des 27 et ceux des 55 pays membres de l'UA.

Ce sommet devrait aider à " définir les priorités clés pour les années à venir et pourrait fournir les orientations stratégiques et politiques pour les relations entre les deux continents ", a a ajouté le responsable européen. Des investissements seront annoncés lors du sommet. L'UA et l'UE veulent renforcer leur partenariat dans la réponse à la pandémie de covid-19 et la relance économique.

" L'UE est désireuse d'apporter son soutien aux solutions africaines aux défis africains. Cela inclut le développement social et humain, la santé, l'éducation, la transition verte et l'accès à l'énergie durable, la transformation numérique et la création d'emplois ", a détaillé le responsable européen. L'aide au développement de l'UE sera utilisée comme un levier pour attirer les investissements du secteur privé " afin de générer les fonds nécessaires pour soutenir des initiatives dans les infrastructures et les technologies vertes, essentielles à la transition écologique et à la transformation des économies africaines ".

En marge du sommet du G20 de Rome, en Italie, en octobre, le président français Emmanuel Macron a rencontré, dans un cadre informel, ses homologues congolais Félix Antoine Tshisekedi, Paul Kagamé du Rwanda, Macky Sall du Sénégal et Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud. Cette réunion avait pour objectif de préparer le sommet UE-Afrique de février 2022, sous la présidence de la France du Conseil de l'UE. Emmanuel Macron avait souhaité que la formation d'un nouveau partenariat entre les deux continents, fondé sur des bases de réciprocité, soit une priorité française, notamment l'approfondissement de la coopération euro-africaine sur les enjeux globaux, mais aussi en matière économique, de mobilité et de sécurité.

Ce partenariat euro-africain pourra s'appuyer sur les liens humains forts qui ont toujours existé entre les deux continents, et sur la vitalité des sociétés civiles européennes et africaines, comme illustré lors du sommet Afrique-France à Montpellier, le 8 octobre dernier. Avaient également pris part à cette réunion le président de la Commission de l'UA Moussa Faki, la chancelière Angela Merkel, le président du Royaume d'Espagne Pedro Sanchez, le Premier ministre du Royaume des Pays-Bas Mark Rutte, le président du Conseil européen Charles Michel, la présidente de la Commission européenne Ursula Van Der Leyen.