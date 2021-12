Congo-Kinshasa: Mobilisation des recettes, facilitation des échanges... /DGDA - Blandine Jeanne Kawanda annonce des stratégies novatrices fondées sur les résultats

Depuis la semaine dernière, la Direction Générale des Douanes et Accises expérimente les premiers actes d'une nouvelle ère où, pour la toute première fois de son histoire, une femme a les commandes.

Nommée par Ordonnance présidentielle n°21/092 du 3 décembre 2021, Blandine Jeanne Kawanda, cette femme qui maîtrise par cœur le domaine douanier depuis plusieurs années, tient à apporter très religieusement sa contribution dans l'action du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi et du gouvernement de la République que dirige le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, en termes de mobilisation des recettes pour le financement du Budget de l'Etat.

Dans son mot de circonstance prononcé lors de la cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur Nkongolo Kabila, la semaine dernière, la nouvelle Patronne de la DGDA a promis d'étendre sa vision sur plusieurs aspects notamment, ceux liés à la lutte contre la fraude douanière, la criminalité transfrontalière, la facilitation des échanges, la sécurisation des frontières ainsi que le renforcement du partenariat public-privé. Le tout s'inscrit, d'après elle, dans l'optique de faire de l'Administration douanière de la République Démocratique du Congo une structure moderne et dynamique au service de la population.

"Pour ma part, je mesure bien évidemment l'ampleur de la tâche qui m'attend et m'engage, à cet effet, avec beaucoup de détermination et le soutien sans faille de mes adjoints que je félicite au passage, à : Inscrire toutes les actions à mener dans la droite ligne de la vision du Chef de l'Etat et des orientations de la politique du gouvernement, Rencontrer leurs attentes en termes de mobilisation des recettes pour le financement du Budget de l'Etat de la lutte contre la fraude douanière et la criminalité transfrontalière organisée, de la facilitation des échanges, de la sécurisation des frontières et du renforcement du partenariat public-privé. Pérenniser les réformes en cours, initiées depuis plus d'une décennie par la DGDA et à ouvrir de nouveaux chantiers. Faire de l'Administration des douanes de la RDC, une structure moderne et dynamique au service du bien-être de la population.

S'agissant d'une organisation moderne, la DGDA le sera à l'image de la douane du 21ème siècle, telle que définie dans les piliers du Plan stratégique de l'Organisation Mondiale des Douanes. A propos d'une Administration douanière dynamique, la DGDA se définira comme une structure évolutive qui se projettera sur l'avenir et qui s'organisera pour s'adapter très rapidement aux contingences économiques, sociales et environnementales tant sur le plan national qu'international", a rassuré Blandine Jeanne Kawanda, dans son allocution, devant le Directeur de cabinet du ministre des Finances Nicolas Kazadi.

Pour une réussite totale, elle a, par après, sollicité l'accompagnement de ses adjoints et du ministre Nicolas Kazadi, lequel accompagnement va permettre, selon ses propres dires, l'application du Plan Stratégique 2022-2028 du ministère des Finances. " (... ), c'est seulement à ce prix qu'ensemble, avec le soutien franc et inconditionnel de tout le personnel de la régie qui sera placé au centre de l'activité douanière, mes adjoints et moi pourrons atteindre et réaliser les objectifs d'une gestion stratégique axée sur les résultats.

A travers toutes les actions sus-énumérées, l'occasion est aujourd'hui donnée à la DGDA de renouveler au gouvernement de la République sa disponibilité à contribuer efficacement à l'application du Plan stratégique 2022-2028 du ministère des Finances ; cela dans les limites de sa sphère d'activités. De son côté, cette dernière attend de son Ministère de tutelle, un réel accompagnement pour un aboutissement heureux de son Programme d'action qu'elle compte mettre en œuvre dans une approche participative et inclusive.

C'est donc, pleine d'enthousiasme que je lance un appel solennel aux cadres et agents à donner le meilleur d'eux-mêmes et à prêter main forte à la nouvelle équipe dirigeante afin de lui permettre de rehausser la notoriété de l'administration douanière de la République Démocratique du Congo", a exhorté Blandine Jeanne Kawanda. Bon vent à la toute nouvelle équipe de la DGDA.