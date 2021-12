Afrique: Le continent et la Turquie décident de renforcer leur coopération

Rideaux sur le 3ème sommet Turquie - Afrique dont les assises se sont déroulées à Istanbul, la capitale économique de la République de Turquie, du 17 au 18 décembre 2021.

Une quinzaine de Chefs d'États et de gouvernements africains y ont pris part, avec en tête le président en exercice de l'Union Africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Conformément aux us et coutumes à l'occasion de l'organisation de tels forums, une conférence de presse conjointe a sanctionné la fin des travaux. Trois orateurs l'ont coanimée, à savoir le Rd Congolais et Président en exercice de l'Union Africaine Félix Antoine Tshisekedi, le président de la Commission de l'Union Africaine Moussa Faki Mahamat, ainsi que le Président du pays hôte, le Turc Recept Tayyip Erdogan.

Premier à prendre la parole, Félix Tshisekedi a après avoir salué l'engagement de son homologue turc pour le renforcement de la coopération entre son pays et le continent africain, émis le vœu de voir celle-ci aider à relever les nombreux défis auxquels l'Afrique fait face. Il s'agit notamment des infrastructures, de la santé et de l'énergie.

" Ce que nous avons fait aujourd'hui ne fait que cimenter, accentuer cette coopération que nous voulons encore plus solide. Car, l'Afrique a énormément des défis à relever, notamment ceux liés aux infrastructures, à la santé et à l'énergie", a déclaré en substance le Chef de l'Etat congolais et Président en exercice de l'Union Africaine.

Pour cela, il a invité la Turquie à soutenir le continent africain en vue d'aider à construire son développement.

A son tour, le président de la Commission de l'UA a sollicité le soutien d'Ankara afin de lutter contre le terrorisme qui sévit sur le continent, notamment dans la région du Sahel, au Mozambique et en République Démocratique du Congo.

Car, a-t-il souligné, la restauration de la paix est une priorité pour le décollage du continent.

" Il n'y aura pas de développement de l'Afrique, dotée de ressources naturelles gigantesques, sans les efforts pour la pacification du continent", a-t-il martelé.

Pour sa part, le Président du pays hôte, tout en remerciant les dirigeants africains pour leur participation massive au sommet d'Istanbul, avec une mention particulière au président en exercice de l'Union-Africaine, s'est dit heureux que le 3ème sommet Turquie = Afrique ait abouti à une feuille de route visant à approfondir les relations d'amitié et de coopération entre les deux parties.

On signale qu'avant de quitter la Turquie, Félix Antoine Tshisekedi a eu un face-à-face d'environ une heure avec son homologue turc. Mais, rien n'a filtré de leur entretien.