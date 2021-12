Afrique: Le Burkina Faso intensifie la vaccination contre la COVID - 19

communiqué de presse

Le Burkina Faso lance une campagne intensive de vaccination contre la COVID- 19. L'objectif de cette campagne atteindre 10% de la population âgée de 18 ans et plus d'ici fin décembre 2021. Le lancement a été présidé par le ministre de la santé, de l'hygiène publique et du Bien-être, en présence des partenaires techniques et financiers et de nombreux invités. La présente campagne concerne quatre Régions du pays : le Centre, le Centre Ouest, les Hauts Bassins, le Sud-Ouest, considérés comme l'épicentre de la maladie.

" Je viens me faire vacciner, parce que je vois que la Covid 19 est entrain de prendre de l'ampleur dans notre pays. Je viens me faire vacciner pour me protéger, protéger ma famille et aussi les autres. Avant je ne voulais pas me faire vacciner. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Récemment, un membre de ma famille a souffert de la Covid 19 et malheureusement est décédé. Il n'était pas vacciné. Je pense aujourd'hui, avec un peu de recul, que s'il était vacciné, qu'il aurait survécu. Cela m'a beaucoup affecté. Je me suis dit qu'il faut que je fasse le vaccin. La campagne de vaccination me donne l'opportunité de me faire vacciner contre la maladie et je suis contente de pouvoir le faire ce matin ", nous a confié Mariam Ouedraogo, résidente de la Région du Centre venue recevoir sa première dose de vaccin contre la Covid 19.

En effet, depuis l'introduction du vaccin contre la Covid 19, le 2 juin 2021 au Burkina Faso, seulement 4,5 % de la population âgée de 18 ans et plus est vaccinée à ce jour, selon les statistiques nationales. Durant la période de septembre à novembre 2021, 300 cas de forme grave de Covid 19 ont été enregistrés avec une centaine de décès. En vue de réduire les effets néfastes de cette maladie, le Ministère de la santé, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers organise du 14 au 23 décembre 2021 une campagne intensive de vaccination en stratégie avancée, l'objectif visé étant d'atteindre 1.700.000 personnes. Les cibles concernées sont les personnes âgées de 18 ans et plus, particulièrement, celles vivant avec des comorbidités, les femmes enceintes et allaitantes. Quatre types de vaccin contre la Covid 19 sont disponibles à ce jour au Burkina Faso. Ce sont Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac et Pfizer et deux millions de doses ont été mobilisées pour couvrir les besoins en vaccin.

Selon Le Ministre de la santé, de l'Hygiène publique et du Bien-être, le professeur Charlemagne Ouedraogo, le pays ne connait pas de problème de rupture de stocks vaccins. Aussi, il invite les populations à se faire vacciner et les rassure que le vaccin est " Sûr et efficace ". " C'est un vaccin qui permet de ne pas développer les formes graves de COVID-19 et qui permet de ne pas endeuiller nos familles ", a-t-il insisté.

Ce 15 décembre 2021, le Chef de file des partenaires techniques et financier du secteur de la santé, Dr Alimata J. DIARRA-NAMA, accompagné des représentants de l'Unicef, de Africa CDC, et de l'Union européenne ont effectué une visite de terrain dans deux centres de vaccination à Ouagadougou. L'Objectif de cette visite est d'apprécier le déroulement de la campagne et d'encourager les acteurs de la vaccination. Ce fut aussi l'occasion pour ces Représentants d'échanger avec des personnes venues se faire vacciner, de leur donner des informations sur les différents types de vaccins existants au Burkina Faso et les féliciter pour leur engagement en faveur de la vaccination contre la Covid -19, dans un contexte marqué au plan international par l'émergence de certains variants.