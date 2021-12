Sénégal: Dakar - Marche blanche contre les violences faites aux femmes

Des centaines de personnes, en majorité des femmes ont manifesté simultanément dimanche (19.12) à travers tout le Sénégal pour l'éradication des violences faites aux femmes, aux filles et aux enfants.

Une première action phare du collectif Marche Blanche Des Femmes à Dakar et dans les 13 autres régions du Sénégal. Sans tambour, sans vuvuzelas, des femmes, tout de blanc vêtues, soutenues par des hommes et même des enfants ont marché contre les violences faites aux femmes, aux filles et aux enfants.

"L'objectif de notre Marche Blanche, c'est de témoigner notre solidarité, de dire à toutes ces femmes que nous ne les abandonnerons pas, de faire en sorte que les dispositions de la loi qui existent et qui sont souvent discriminatoires à l'égard des femmes soient révisées pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, d'avoir un numéro vert national pour signaler les urgences en cas de violences et avoir un accompagnement financier dans les procédures judiciaires au besoin", explique Safiétou Thiam, membre du collectif MBDF.

Témoignage sous anonymat

Cette femme qui a requis l'anonymat et que nous appelons pour la circonstance Coumba est une victime de violences conjugales mais elle n'a jamais porté plainte contre son partenaire.

"Il ne cesse de m'insulter, de me gronder, de me menacer même devant les enfants. Pire, il a osé me gifler une fois ; ce que je n'ai pu supporter. Je n'ai pas voulu porter plainte parce qu'il y a les enfants qui l'aime. Je ne veux pas les faire souffrir. J'ai voulu garder le secret mais vraiment, jusqu'à présent ça continue de me faire très mal", nous dit Coumba.

Victimes et bourreaux

Pour Fatou Ndeye, également membre de l'une des différentes entités qui constituent la Marche Blanche Des Femmes, il ne s'agit pas d'un règlement de compte entre les femmes et leurs bourreaux.

"Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un dialogue de cœur. Qu'on ne soit pas dans une dynamique de femmes contre homme. Nous ne sommes pas dans une dynamique de rendre violence pour violence. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est poser les choses à plat sur la table et essayer de réfléchir ensemble. Et qu'ensemble, on trouve les solutions."

Fatou Ndeye précise qu'une étude menée en 2020 répertorie un taux de prévalence de 56,92 % ; soit plus d'un couple sur deux pour les violences conjugales au Sénégal.

Pour la prise en compte effective de leurs revendications, le collectif Marche Blanche Des Femmes souhaite intégrer le comité de pilotage du ministère de la famille dans le cadre de la nouvelle stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre.

