Cote d'Ivoire: Prix Ivoire humour - Joël "rebelote" !

Le palmarès de cette quatrième édition a été dévoilé dans la soirée du 17 décembre, à l'Institut français de Côte d'Ivoire (Ifci), au Plateau. Après son sacre lors de la première édition en 2018, Joël est de retour sur le toit de l'humour ivoirien avec cette deuxième consécration. Il remporte le super prix de cette édition, une villa d'une valeur de 30 millions de F cfa. L'humoriste s'est aussi adjugé le prix du meilleur spectacle d'humour. Le jury présidé par le doyen de l'humour Bamba Bakary, a donc validé le One man show de l'artiste intitulé "On est déjà né".

Ce spectacle d'humour présenté le 29 août au Palais de la culture, à Treichville, avait une fois de plus confirmé les qualités de ce talent de l'humour. Mais mieux, ce show d'1h 30 minute avait surtout retenu l'attention pour la qualité de son écriture, sa profondeur philosophique et la pertinence de la thématique abordée. A savoir la vie, tout simplement. Joël succède ainsi à Ramatoulaye, lauréat de l'édition 2020.

meilleure humoriste féminin de l'année, Eunice Zunon s'est vu attribuer le deuxième grand prix de cette quatrième édition. Il s'agit d'un véhicule d'une valeur de 9 millions. Ce prix récompense le lauréat de la catégorie qui a enregistré le plus de votes sur la plateforme grandprisivoirehumour.com. Outre ces 2 supers prix, ce sont 13 catégories qui ont été primées lors de cette édition d'Ivoire humour. Ainsi, le prix du meilleur humoriste chroniqueur télé et radio est revenu à En k2k, Willy Dumbo a été sacré meilleur humoriste présentateur télé, et Ramatoulaye, meilleur humoriste scène de l'année.

Les humoristes Chinzin, Cleentelex et Fils Unique ont respectivement décroché les prix de révélation de l'année, meilleur humoriste stand up et meilleur humoriste masculin. Boukary, grand lauréat de l'édition 2019 se contentera cette année du prix du meilleur imitateur web, et Kébara figure montante de l'humour ivoirien a décroché le prix motivant du meilleur humoriste espoir.

Le prix du meilleur humoriste web féminin est revenu à Braising Girl, et celui de meilleur humoriste web masculin, à Papa d'Abou. Enfin, pour boucler ce palmarès exhaustif, il faut savoir que le prix Révélation web, a été décerné à l'humoriste Mamie Show. En marge de la célébration de ces talents de la scène, 5 acteurs ont été honorés à travers des prix d'honneur, pour leur contribution à l'évolution de l'humour en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Grand Maître, Kôrô Abou, Niamkey Éliam (manager de Gohou Michel), Fortuné, et enfin Serges N'guessant, journaliste de culture au quotidien Fraternité Matin. Cette cérémonie fut l'occasion pour le promoteur de ce prix Chris Alex, de renouveler sa reconnaissance au parrain du prix, Diomandé Mamadou, directeur général de l'Agence chargée de la gestion des zones industrielles (Agedi).